Команда российского диктатора Владимира Путина набросилась с обвинениями на американского лидера Дональда Трампа после того, как тот объявил о повышении пошлин для Индии.

Кремль злится из-за решения Трампа

Что важно понимать, 4 августа президент США официально подтвердил намерение существенно повысить пошлины на импорт из Индии, поскольку последняя активно покупает российскую нефть, таким образом спонсируя войну против Украины.

На это заявление мгновенно отреагировал неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков:

Мы слышим многие заявления, фактически являющиеся угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными, — цинично посетовал представитель Путина. Поделиться

Официальная Москва беззастенчиво продолжает настаивать на том, что "суверенные страны должны иметь и имеют право самостоятельно выбирать своих торговых партнеров, партнеров для торгового и экономического сотрудничества, а также самостоятельно выбирать формы торгового и экономического сотрудничества, отвечающие интересам конкретной страны".

Что важно понимать, Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путём.

Она покупает "черное золото" со скидкой и нарастила свои закупки почти с нуля до трети своего импорта.