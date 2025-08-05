Кремль публично паникует из-за жесткого решения Трампа
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Политика
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Кремль публично паникует из-за жесткого решения Трампа

Кремль злится из-за решения Трампа
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Источник:  Reuters

Команда российского диктатора Владимира Путина набросилась с обвинениями на американского лидера Дональда Трампа после того, как тот объявил о повышении пошлин для Индии.

Главные тезисы

  • Москва осознает, что может потерять еще одного своего союзника.
  • Трамп четко дал понять, что настроен решительно для сдерживания РФ.

Кремль злится из-за решения Трампа

Что важно понимать, 4 августа президент США официально подтвердил намерение существенно повысить пошлины на импорт из Индии, поскольку последняя активно покупает российскую нефть, таким образом спонсируя войну против Украины.

На это заявление мгновенно отреагировал неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков:

Мы слышим многие заявления, фактически являющиеся угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными, — цинично посетовал представитель Путина.

Официальная Москва беззастенчиво продолжает настаивать на том, что "суверенные страны должны иметь и имеют право самостоятельно выбирать своих торговых партнеров, партнеров для торгового и экономического сотрудничества, а также самостоятельно выбирать формы торгового и экономического сотрудничества, отвечающие интересам конкретной страны".

Что важно понимать, Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путём.

Она покупает "черное золото" со скидкой и нарастила свои закупки почти с нуля до трети своего импорта.

Президент США многократно публично угрожал ввести вторичные пошлины для покупателей российской нефти.

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