Команда російського диктатора Володимира Путіна накинулася зі звинуваченнями на американського лідера Дональда Трампа після того, як той оголосив про підвищення мит для Індії.

Кремль лютує через рішення Трампа

Що важливо розуміти, 4 серпня президент США офіційно підтвердив намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії, оскільки остання активно купує російську нафту, таким чином спонсоруючи війну проти України.

На цю заяву миттєво відреагував незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними, — цинічно поскаржився представник Путіна. Поширити

Офіційна Москва безсоромно продовжує наполягати на тому, що "суверенні країни повинні мати і мають право самостійно обирати своїх торговельних партнерів, партнерів для торговельного та економічного співробітництва, а також самостійно обирати форми торговельного та економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни".

Що важливо розуміти, Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом.

Вона купує “чорне золото” зі знижкою і наростила свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.