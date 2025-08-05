Кремль публічно панікує через жорстке рішення Трампа
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Кремль публічно панікує через жорстке рішення Трампа

Кремль лютує через рішення Трампа
Джерело:  Reuters

Команда російського диктатора Володимира Путіна накинулася зі звинуваченнями на американського лідера Дональда Трампа після того, як той оголосив про підвищення мит для Індії.

Головні тези:

  • Москва усвідомлює, що може втрати ще одного свого союзника.
  • Трамп чітко дав зрозуміти, що налаштований рішуче щодо стримування РФ.

Кремль лютує через рішення Трампа

Що важливо розуміти, 4 серпня президент США офіційно підтвердив намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії, оскільки остання активно купує російську нафту, таким чином спонсоруючи війну проти України.

На цю заяву миттєво відреагував незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними, — цинічно поскаржився представник Путіна.

Офіційна Москва безсоромно продовжує наполягати на тому, що "суверенні країни повинні мати і мають право самостійно обирати своїх торговельних партнерів, партнерів для торговельного та економічного співробітництва, а також самостійно обирати форми торговельного та економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни".

Що важливо розуміти, Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом.

Вона купує “чорне золото” зі знижкою і наростила свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

Президент США багато разів публічно погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

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