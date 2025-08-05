Зеленський оголосив 5 важливих рішень для посилення армії

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що уже почав вирішувати проблеми, які 4 серпня обговорював в бригадах на Харківщині. Наразі він встиг провести окремі наради з військовим командуванням, з урядовцями, також провів Ставку. Після цього президент розкрив 5 рішень, які вже вдалося ухвалити.

5 рішень Зеленського для посилення Сил оборони України

Перше — дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів. Володимир Зеленський Президент України

Що стосується другого рішення, то йдеться про те, що глава держави наказав суттєво збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.

За словами Володимира Зеленського, гроші на це є.

Третє — і про це кажуть у більшості бригад — це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів, — пояснив український лідер. Поширити

Четверте рішення — це контракти 18–24. Президент наполягає на тому, щоб програма була розширена.

Він уже обговорив зі своєю командою певні варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту.

І п’яте — це чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, час на представлення шляхів реалізації цих рішень — до понеділка 11 серпня.