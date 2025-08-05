Зеленський оголосив 5 важливих рішень для посилення армії

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що уже почав вирішувати проблеми, які 4 серпня обговорював в бригадах на Харківщині. Наразі він встиг провести окремі наради з військовим командуванням, з урядовцями, також провів Ставку. Після цього президент розкрив 5 рішень, які вже вдалося ухвалити.
Головні тези:
- Президент доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.
- Також українські воїни отримають значно більше можливостей купувати пікапи.
5 рішень Зеленського для посилення Сил оборони України
Що стосується другого рішення, то йдеться про те, що глава держави наказав суттєво збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.
За словами Володимира Зеленського, гроші на це є.
Четверте рішення — це контракти 18–24. Президент наполягає на тому, щоб програма була розширена.
Він уже обговорив зі своєю командою певні варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту.
Як зазначив глава держави, час на представлення шляхів реалізації цих рішень — до понеділка 11 серпня.
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