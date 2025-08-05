Зеленский объявил 5 важных решений для усиления армии
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил 5 важных решений для усиления армии

Владимир Зеленский
5 решений Зеленского для усиления Сил обороны Украины
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Глава государства Владимир Зеленский заявил, что уже начал решать проблемы, которые 4 августа обсуждал в бригадах Харьковской области. Пока он успел провести отдельные совещания с военным командованием, с чиновниками, также провел Ставку. После этого президент раскрыл пять решений, которые уже удалось принять.

Главные тезисы

  • Президент поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов.
  • Также украинские воины получат гораздо больше возможностей покупать пикапы.

5 решений Зеленского для усиления Сил обороны Украины

Первое — действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые нужно внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что касается второго решения, то речь идет о том, что глава государства приказал существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку дронов.

По словам Владимира Зеленского, деньги на это есть.

Третье — и об этом говорят в большинстве бригад — это гораздо больше возможностей покупать пикапы.

Четвертое решение — это контракты 18–24. Президент настаивает на том, чтобы программа была расширена.

Он уже обсудил со своей командой определенные варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта.

И пятый — это чувствительный вопрос затягивания исполнения решений о награждении. К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу тоже.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, время на представление путей реализации этих решений есть до понедельника 11 августа.

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