Зеленский объявил 5 важных решений для усиления армии

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что уже начал решать проблемы, которые 4 августа обсуждал в бригадах Харьковской области. Пока он успел провести отдельные совещания с военным командованием, с чиновниками, также провел Ставку. После этого президент раскрыл пять решений, которые уже удалось принять.

5 решений Зеленского для усиления Сил обороны Украины

Первое — действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые нужно внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов. Владимир Зеленский Президент Украины

Что касается второго решения, то речь идет о том, что глава государства приказал существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку дронов.

По словам Владимира Зеленского, деньги на это есть.

Третье — и об этом говорят в большинстве бригад — это гораздо больше возможностей покупать пикапы. Поделиться

Четвертое решение — это контракты 18–24. Президент настаивает на том, чтобы программа была расширена.

Он уже обсудил со своей командой определенные варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта.

И пятый — это чувствительный вопрос затягивания исполнения решений о награждении. К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу тоже. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, время на представление путей реализации этих решений есть до понедельника 11 августа.