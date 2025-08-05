Зеленский объявил 5 важных решений для усиления армии

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что уже начал решать проблемы, которые 4 августа обсуждал в бригадах Харьковской области. Пока он успел провести отдельные совещания с военным командованием, с чиновниками, также провел Ставку. После этого президент раскрыл пять решений, которые уже удалось принять.
Главные тезисы
- Президент поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов.
- Также украинские воины получат гораздо больше возможностей покупать пикапы.
5 решений Зеленского для усиления Сил обороны Украины
Что касается второго решения, то речь идет о том, что глава государства приказал существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку дронов.
По словам Владимира Зеленского, деньги на это есть.
Четвертое решение — это контракты 18–24. Президент настаивает на том, чтобы программа была расширена.
Он уже обсудил со своей командой определенные варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта.
Как отметил глава государства, время на представление путей реализации этих решений есть до понедельника 11 августа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-