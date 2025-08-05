Андрею Билецкому — 46. Неизвестны факты о командире Третьего армейского корпуса ВСУ

5 августа командиру Третьего армейского корпуса ВСУ Андрею Билецкому исполняется 46 лет. Конечно, на празднование времени нет, ведь с 2014 года украинский военный неутомимо стоит на защите Украины и руководит сверхсложными операциями. Несмотря на это, его жена — журналистка Татьяна Даниленко — убеждена: украинцы имеют право узнать немного больше о жизни легендарного командира.

Интересные факты об Андрее Билецком

Андрею Билецкому сегодня 46. Хотелось по этому поводу запостить отретушированные фото, которые бы говорили больше слов. Но самого медийного командира самого медийного корпуса даже для новой рекрутинговой кампании будет рисовать ИИ — ему жаль времени на фотосессию. В день рождения Андрея обычно рассказываю неизвестные факты о нем. Татьяна Даниленко Украинская журналистка

Фото: facebook.com/tdanylenko

По словам Даниленко, за период полномасштабного вторжения — то есть с 24 февраля 2022 года — Андрей Билецкий ни разу не отдыхал, не уезжал из Украины.

Наш Северин, которому 3 года, еще не был за границей и о море знает из интернета. Андрей в отпуске занимается работой, до которой не дошли руки, пока он на фронте, — откровенно признается Татьяна. Поделиться

Фото: facebook.com/tdanylenko

Еще одним интересным фактом является то, что Билецкий любит своих солдат не меньше собственных детей.

Что важно понимать, Третью штурмовую он создал с нуля, у нее нет пункта постоянной дислокации.

Фото: facebook.com/tdanylenko

Как отмечает журналистка, государство дало бригаде только старое запущенное здание.

Андрей за собственные средства перестраивает его в настоящий Хогвартс для боевых магов — это крепость, где есть фехтовальный зал, библиотека, хай-тек дорожки для бега… Не представляю, чтобы Андрей с таким же вдохновением рисовал эскизы комнат своим детям, как он рисует новые и новые объекты для бойцов. У нас в принципе сейчас нет своего жилья. Поделиться

Фото: facebook.com/tdanylenko

Татьяна Даниленко обращает внимание на большое количество медиа-штампов о том, как важно "создавать такие прогрессивные бригады как Третья штурмовая" и "командиров как Билецкий".

По ее мнению, перенять опыт, технологии и даже стиль действительно вполне возможно.

Фото: facebook.com/tdanylenko