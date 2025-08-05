Андрею Билецкому — 46. Неизвестны факты о командире Третьего армейского корпуса ВСУ

5 августа командиру Третьего армейского корпуса ВСУ Андрею Билецкому исполняется 46 лет. Конечно, на празднование времени нет, ведь с 2014 года украинский военный неутомимо стоит на защите Украины и руководит сверхсложными операциями. Несмотря на это, его жена — журналистка Татьяна Даниленко — убеждена: украинцы имеют право узнать немного больше о жизни легендарного командира.
Главные тезисы
- Билецкий любит своих солдат не меньше собственных детей.
- Третью штурмовую бригаду он фактически создал с нуля.
Интересные факты об Андрее Билецком
По словам Даниленко, за период полномасштабного вторжения — то есть с 24 февраля 2022 года — Андрей Билецкий ни разу не отдыхал, не уезжал из Украины.
Еще одним интересным фактом является то, что Билецкий любит своих солдат не меньше собственных детей.
Что важно понимать, Третью штурмовую он создал с нуля, у нее нет пункта постоянной дислокации.
Как отмечает журналистка, государство дало бригаде только старое запущенное здание.
Татьяна Даниленко обращает внимание на большое количество медиа-штампов о том, как важно "создавать такие прогрессивные бригады как Третья штурмовая" и "командиров как Билецкий".
По ее мнению, перенять опыт, технологии и даже стиль действительно вполне возможно.
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