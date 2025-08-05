Андрію Білецькому — 46. Невідомі факти про командира Третього армійського корпусу ЗСУ

5 серпня командиру Третього армійського корпусу ЗСУ Андрію Білецькому виповнюється 46 років. Звичайно ж, на святкування часу немає, адже з 2014 року український військовий невтомно стоїть на захисті України й керує надскладними операціями. Попри це його дружина — журналістка Тетяна Даниленко — переконана: українці мають право дізнатися трохи більше про життя легендарного командира.
Головні тези:
Білецький любить своїх солдатів не менше, ніж власних дітей.
Третю штурмову бригаду він фактично створив з нуля.
Цікаві факти про Андрія Білецького
За словами Даниленко, за період повномасштабного вторгнення — тобто з 24 лютого 2022 року — Андрій Білецький жодного разу не відпочивав, не виїжджав з України.
Ще одним цікавим фактом є те, що Білецький любить своїх солдатів не менше, ніж власних дітей.
Що важливо розуміти, Третю штурмову він створив з нуля, в неї немає пункту постійної дислокації.
Як зазначає журналістка, держава дала бригаді лише стару занедбану будівлю.
Тетяна Даниленко звертає увагу на велику кількість медіа-штампів про те, як важливо “створювати такі прогресивні бригади як Третя штурмова” і про “командирів як Білецький”.
На її переконання, перейняти досвід, технології та навіть стиль дійсно цілком можливо.