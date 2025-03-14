Третя штурмова бригада реорганізована у Третій Армійський Корпус

Третя окрема штурмова бригада 14 березня офіційно стала Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького.
3-тя ОШБр стала Третім Армійським корпусом
У День українського добровольця, заснована добровольцями у 2022-му Третя штурмова стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького.
Наші плани – змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні, – сказав Андрій Білецький.
На початку лютого президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.
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