Третья штурмовая бригада реорганизована в Третий Армейский Корпус

Третья отдельная штурмовая бригада 14 марта официально стала Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Белецкого.
Главные тезисы
- Третья штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом под руководством Андрея Белецкого.
- Новообразованный корпус планирует сосредоточиться на боевой подготовке, профессиональном сержантском корпусе и управлении.
3-я ОШБр стала Третьим Армейским корпусом
В День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 году Третья штурмовая становится Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Белецкого.
Наши планы — изменить принципы войны. А значит, изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине, — сказал Андрей Белецкий.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.
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