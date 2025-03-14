Третья штурмовая бригада реорганизована в Третий Армейский Корпус

3-я ОШБр стала Третьим Армейским корпусом

В День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 году Третья штурмовая становится Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Белецкого.

Военные отметили, что планируют строить корпус на боевой подготовке, профессиональном сержантском корпусе, работе с управлением, планировкой и технологичностью. Поделиться

Наши планы — изменить принципы войны. А значит, изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине, — сказал Андрей Белецкий.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.