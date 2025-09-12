Ukraine Transition Programme. Данія дала старт новому проєкту допомоги Україні
Ukraine Transition Programme. Данія дала старт новому проєкту допомоги Україні

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен оголосив про запуск нового проєкту для підтримки стійкості України Ukraine Transition Programme на 375 мільйонів євро.

Головні тези:

  • Данія розпочала Ukraine Transition Programme на 375 мільйонів євро для підтримки стабільності України та задоволення базових потреб населення.
  • Програма спрямована на зміцнення стійкості, зелений перехід, покращення умов для приватного сектору та підтримку демократичних реформ.
  • Данія продовжить співпрацю оборонних компаній між країнами та заохочуватиме їхню присутність у розвитку в Україні.

Данія запустила Ukraine Transition Programme

Про це Расмуссен заявив на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу у Києві.

Сьогодні ми представляємо цю нову програму, яка насправді є найбільшою та найамбітнішою програмою для країни в історії данської підтримки розвитку. Її бюджет становить 375 мільйонів євро. Мета цієї програми дуже чітка: посилити стійкість та здатність України задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати "зелений" перехід та покращити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є пріоритетом під час головування Данії.

Він додав, що уряд Данії продовжить забезпечувати тісну співпрацю данських оборонних компаній з українськими та заохочуватиме збільшення їхньої присутності в Україні. Данія також заохочуватиме українських оборонних компаній засновувати виробництво на її території.

Я думаю, що ми мали великий прорив позаминулого тижня, коли Firepoint оголосила про створення виробничих ліній у Данії. Насправді, ми ведемо діалог з багатьма українськими компаніями. ...Не називатиму жодних цифр, але передбачаю, що інші підуть шляхом, проторованим Firepoint. І це буде на користь обом нашим країнам.

Нагадаємо, українська оборонна компанія Fire Point, яка спеціалізується на розробці та виробництві далекобійних ударних безпілотників та крилатих ракет для ураження цілей у тилу противника, відкриє виробництво в Данії.

