Данія вперше масштабно посилює ППО через російську загрозу
Данія вперше масштабно посилює ППО через російську загрозу

Данія
Джерело:  The Guardian

Данія вперше придбає високоточну зброю далекого радіусу дії, йдеться про ракети та безпілотники. Таке рішення пов’язане із випробуванням Данії з боку Росії.

Головні тези:

  • Данія придбає далекобійні ракети та безпілотники вперше для підвищення протиповітряної оборони в умовах зростаючої загрози від Росії.
  • Прем'єр-міністерка Данії наголосила на потребі здатності уражати цілі на великій відстані та протидії ракетним загрозам противника.
  • Росія залишається загрозою для Данії та Європи на багато років, що вимагає серйозного сприйняття безпекової ситуації.

Данія вперше закупить далекобійні ракети і дрони

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Росія випробовує нас. Вони випробовують нашу єдність.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії

За її словами, це "зміна парадигми", оскільки протиповітряна оборона Данії недостатньо сильна і має бути здатною вражати цілі на великих відстанях та протидіяти ракетним загрозам противника.

Вона також наголосила, що, попри серйозність глобальної ситуації, наразі конкретної загрози для Данії немає. Рішення ухвалене за рекомендацією начальника оборони та міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

Фредеріксен додала, що Росія залишатиметься загрозою для Данії та Європи протягом багатьох років, а рішення відображає серйозне сприйняття безпекової ситуації на сході Європи та потенційних ризиків з боку Атлантики.

Україна отримає масштабну військову допомогу
