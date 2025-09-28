У Данії невідомі дрони знову кружляють над військовими об'єктами

Данські збройні сили другу ніч поспіль зафіксували безпілотники над військовими об'єктами країни.
Головні тези:
- У Данії знову зафіксовані дрони над військовими об'єктами, що створює загрозу безпеці.
- Було зафіксовано кілька випадків появи дронів поблизу аеропортів та об’єктів критичної інфраструктури.
- Спостерігається збільшена активність невідомих безпілотників в останні дні.
Чужі дрони знову літають над Данією
Збройні сили підтверджують, що в ніч на неділю над кількома об'єктами збройних сил було помічено безпілотники. Було залучено кілька засобів.
Останніми днями в Данії зафіксували кілька підозрілих випадків появи дронів поблизу аеропортів та об’єктів критичної інфраструктури.
Так, 23 вересня аеропорт Копенгагена, найбільший у Північній Європі, закрили на кілька годин через дрони у повітряному просторі поруч. У наступні дні через аналогічні інциденти тимчасово зупиняли роботу ще п’яти менших аеропортів — як цивільних, так і військових.
Вчора, 27 вересня, поблизу військових об'єктів у Данії вночі помітили невідомі дрони.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-