У Данії невідомі дрони знову кружляють над військовими об'єктами
Категорія
Світ
Дата публікації

У Данії невідомі дрони знову кружляють над військовими об'єктами

дрон
Джерело:  The Guardian

Данські збройні сили другу ніч поспіль зафіксували безпілотники над військовими об'єктами країни.

Головні тези:

  • У Данії знову зафіксовані дрони над військовими об'єктами, що створює загрозу безпеці.
  • Було зафіксовано кілька випадків появи дронів поблизу аеропортів та об’єктів критичної інфраструктури.
  • Спостерігається збільшена активність невідомих безпілотників в останні дні.

Чужі дрони знову літають над Данією

Збройні сили підтверджують, що в ніч на неділю над кількома об'єктами збройних сил було помічено безпілотники. Було залучено кілька засобів.

Деталей інциденту не розкривають. Водночас про закриття аеропортів протягом ночі не повідомлялося.

Останніми днями в Данії зафіксували кілька підозрілих випадків появи дронів поблизу аеропортів та об’єктів критичної інфраструктури.

Так, 23 вересня аеропорт Копенгагена, найбільший у Північній Європі, закрили на кілька годин через дрони у повітряному просторі поруч. У наступні дні через аналогічні інциденти тимчасово зупиняли роботу ще п’яти менших аеропортів — як цивільних, так і військових.

Вчора, 27 вересня, поблизу військових об'єктів у Данії вночі помітили невідомі дрони.

