Невідомі дрони помітили над Мюнхеном — паралізовано роботу аеропорту
Невідомі дрони помітили над Мюнхеном — паралізовано роботу аеропорту

Невідомі дрони знову кружляють над Німеччиною
Джерело:  online.ua

Німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18, а згодом і зовсім їх призупинила. Це сталося пізно ввечері 2 жовтня після виявленням невідомих дронів у повітряному просторі.

Головні тези:

  • Це призвело до скасування 17 рейсів, що торкнулося близько 3 000 пасажирів.
  • Це не перший випадок, коли невідомі дрони кружляють над Німеччиною.

Невідомі дрони знову кружляють над Німеччиною

З заявою з цього приводу виступила пресслужба аеропорту Мюнхена.

Вона офіційно підтвердила, що на тлі останніх подій з Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів. Це проблема торкнулася близько 3 000 пасажирів.

Окрім того, наголошується, що в терміналах для людей розгорнули розкладні ліжка, забезпечили їжею та напоями.

Також вказано, що 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Це вже не перший випадок, коли невідомі дрони помічають в повітряному просторі Німеччини.

Як уже згадувалося раніше, у місті Бреннейсунн, що в Норвегії, у неділю і вівторок ввечері було зафіксовано появу невідомого безпілотника, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту.

27 вересня поліція Норвегії ухвалила рішення посилити правила польотів дронів навколо чотирьох аеропортів у Нурланні після можливих спостережень дронів біля військової авіабази в Ерланді.

