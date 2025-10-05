Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав цинічно стверджувати, що метою уряду його країни не є поразка Росії, а лише, мовляв, завершення війни двох слов'янських народів.
Головні тези:
- Скандальний політик продовжує критикувати союзників України в Європі.
- Він цинічно називає російсько-українську війну “регіональним конфліктом”.
Фіцо продовжує ганьбитися на міжнародній арені
Він продовжує публічно критикувати підхід офіційного Брюсселю до завершення російсько-української війни.
Що важливо розуміти, після приходу до влади нинішній уряд Фіцо вирішив офіційно заборонити надання Україні зброї та військової техніки з державних резервів.
Попри це, він дозволив продовжувати комерційні постачання.
Журналісти поцікавилися в проросійського політика, чи не суперечить підхід щодо невтручання у війну в Україні спадщині тих, хто боровся за свободу Словаччини під час Другої світової війни.
На цьому тлі Фіцо почав цинічно оцінювати війну РФ проти України як “регіональний конфлікт”.
