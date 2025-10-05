Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав цинічно стверджувати, що метою уряду його країни не є поразка Росії, а лише, мовляв, завершення війни двох слов'янських народів.

Фіцо продовжує ганьбитися на міжнародній арені

Він продовжує публічно критикувати підхід офіційного Брюсселю до завершення російсько-української війни.

Метою зовнішньої політики Словацької Республіки, уряду Словацької Республіки, прем'єр-міністром якої я є, не є поразка Російської Федерації. Наша мета — якнайшвидше закінчити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають один одного. Війна — це не рішення. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Що важливо розуміти, після приходу до влади нинішній уряд Фіцо вирішив офіційно заборонити надання Україні зброї та військової техніки з державних резервів.

Попри це, він дозволив продовжувати комерційні постачання.

Якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні, війну можна було б давно закінчити. Я ніколи не буду прем'єр-міністром воєнного часу, — бідкається Фіцо. Поширити

Журналісти поцікавилися в проросійського політика, чи не суперечить підхід щодо невтручання у війну в Україні спадщині тих, хто боровся за свободу Словаччини під час Другої світової війни.