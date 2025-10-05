"Варто боятися". Ексгенсек НАТО звернувся до Європи на тлі провокацій Путіна

Як заявив колишній генеральний секретар НАТО та міністр оборони Великої Британії лорд Джордж Робертсон, британцям та іншим країна Європи варто почати активно готуватися до масштабної війни з Росією, поки не стало надто пізно.
Головні тези:
- Джордж Робертсон пояснює, що підготовка до війна повинна відбуватися на всіх можливих рівнях.
- Політик також зізнався, що наразі його дійсно лякає.
Робертсон озвучив свою позицію
За його словами, підготовка до війни з Росією повинна відбуватися не лише на рівні держави та війська, а й на побутовому.
Так, ексгенсек НАТО закликав домогосподарства Великої Британії запастися свічками, ліхтариками, водою та радіоприймачами на батарейках.
Усе це вкрай важливо, адже можуть початися масштабні відключення електроенергії.
Він також не приховує свого занепокоєння альянсом між диктаторами Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином.
На його переконання, це дійсно "союз, якого варто боятися".
Він також додав, що Росія вже веде війну проти Європи, й це не можна ігнорувати:
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-