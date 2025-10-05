"Варто боятися". Ексгенсек НАТО звернувся до Європи на тлі провокацій Путіна

Як заявив колишній генеральний секретар НАТО та міністр оборони Великої Британії лорд Джордж Робертсон, британцям та іншим країна Європи варто почати активно готуватися до масштабної війни з Росією, поки не стало надто пізно.

Робертсон озвучив свою позицію

За його словами, підготовка до війни з Росією повинна відбуватися не лише на рівні держави та війська, а й на побутовому.

Так, ексгенсек НАТО закликав домогосподарства Великої Британії запастися свічками, ліхтариками, водою та радіоприймачами на батарейках.

Усе це вкрай важливо, адже можуть початися масштабні відключення електроенергії.

Ми недостатньо підготовлені, недостатньо застраховані, перебуваємо під атакою і не в безпеці. Це так просто і жорстоко, — публічно визнав Робертсон. Поширити

Він також не приховує свого занепокоєння альянсом між диктаторами Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином.

На його переконання, це дійсно "союз, якого варто боятися".

Не схоже, що будь-хто з цих лідерів зміниться найближчим часом. Я зустрічався з Путіним дев’ять разів — і можу сказати: йому не можна довіряти, — попередив світ колишній генсек НАТО. Поширити

Він також додав, що Росія вже веде війну проти Європи, й це не можна ігнорувати: