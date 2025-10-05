Путін злякався різкої зміни в риториці Трампа

Російський диктатор Володимир Путін не приховує, що кардинальні зміни в позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України та РФ його справді непокоять. Він навіть спробував вкотре залякати США.
Головні тези:
- Путін усвідомлює усю загрозу для Росії, якщо Україна отримає Томагавки.
- Він вдається до традиційної тактики залякування.
Путін не приховує, що боїться рішень Трампа
За словами російського диктатора, постачання американських "Томагавків" в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном.
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.
Ще у вересні стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський попросив в американського колеги Дональда Трампа про далекобійні ракети Tomahawk.
За словами президента України, Білий дім отримав запит "з деталями та з ілюстраціями" щодо всього, чого "хоче Україна".
Американський лідер пообіцяв своєму українському колезі, що уважно розгляне це прохання.
Згідно з даними західних ЗМІ, наразі ймовірність надання Києву Tomahawk вкрай низька.
Однак США можуть схвалити продаж НАТО інших видів ракет з меншою дальністю.
