Путін не приховує, що боїться рішень Трампа
Російський диктатор Володимир Путін не приховує, що кардинальні зміни в позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України та РФ його справді непокоять. Він навіть спробував вкотре залякати США.

Головні тези:

  • Путін усвідомлює усю загрозу для Росії, якщо Україна отримає Томагавки.
  • Він вдається до традиційної тактики залякування.

Путін не приховує, що боїться рішень Трампа

За словами російського диктатора, постачання американських "Томагавків" в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

Постачання Україні далекобійних систем, зокрема "Томагавків", призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися, у відносинах Росії та США.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Ще у вересні стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський попросив в американського колеги Дональда Трампа про далекобійні ракети Tomahawk.

За словами президента України, Білий дім отримав запит "з деталями та з ілюстраціями" щодо всього, чого "хоче Україна".

Американський лідер пообіцяв своєму українському колезі, що уважно розгляне це прохання.

Згідно з даними західних ЗМІ, наразі ймовірність надання Києву Tomahawk вкрай низька.

Однак США можуть схвалити продаж НАТО інших видів ракет з меншою дальністю.

