Російський диктатор Володимир Путін не приховує, що кардинальні зміни в позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України та РФ його справді непокоять. Він навіть спробував вкотре залякати США.

Путін не приховує, що боїться рішень Трампа

За словами російського диктатора, постачання американських "Томагавків" в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

Постачання Україні далекобійних систем, зокрема "Томагавків", призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися, у відносинах Росії та США. Володимир Путін Російський диктатор

Ще у вересні стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський попросив в американського колеги Дональда Трампа про далекобійні ракети Tomahawk.

За словами президента України, Білий дім отримав запит "з деталями та з ілюстраціями" щодо всього, чого "хоче Україна".

Американський лідер пообіцяв своєму українському колезі, що уважно розгляне це прохання.

Згідно з даними західних ЗМІ, наразі ймовірність надання Києву Tomahawk вкрай низька.

Однак США можуть схвалити продаж НАТО інших видів ракет з меншою дальністю.