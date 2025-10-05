Путин испугался резкой смены в риторике Трампа
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин не скрывает, что кардинальные изменения в позиции американского лидера Дональда Трампа в отношении Украины и РФ действительно его беспокоят. Он даже попытался еще раз запугать США.

  • Путин осознает всю угрозу России, если Украина получит Томагавки.
  • Он прибегает к традиционной тактике запугивания.

По словам российского диктатора, поставки американских "Томагавков" в Украину испортят отношения между Москвой и Вашингтоном.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

Поставки Украине дальнобойных систем, в частности "Томагавков", приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях России и США.

Еще в сентябре стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил у американского коллеги Дональда Трампа о дальнобойных ракетах Tomahawk.

По словам президента Украины, Белый дом получил запрос "с деталями и иллюстрациями" относительно всего, чего "хочет Украина".

Американский лидер пообещал своему украинскому коллеге, что внимательно рассмотрит эту просьбу.

Согласно данным западных СМИ, вероятность предоставления Киеву Tomahawk крайне низкая.

Однако США могут одобрить продажу НАТО других видов ракет с меньшей дальностью.

