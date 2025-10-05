Атака РФ во Львовскую область — возросло количество погибших

Согласно последним данным, в результате российского комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами по Львовской области погибли по меньшей мере четыре человека. Что важно понимать, все они из одной семьи.
Главные тезисы
- На ужесточение террора уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
- Известно об около 10 человек, пострадавших из-за атаки.
Какие последствия атаки России на Львовщину
С заявлением на этот счет выступил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, в Лапаевке противник попал в жилую застройку — количество погибших возросло до четырех человек.
Также официально подтверждено, что в результате удара один дом разрушен, еще восемь повреждены.
Новую массированную атаку на Украину также прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.
Он обратил внимание на то, что враг использовал более 50 ракет и около 500 ударных дронов.
