Атака РФ во Львовскую область — возросло количество погибших

Согласно последним данным, в результате российского комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами по Львовской области погибли по меньшей мере четыре человека. Что важно понимать, все они из одной семьи.

Какие последствия атаки России на Львовщину

С заявлением на этот счет выступил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в Лапаевке противник попал в жилую застройку — количество погибших возросло до четырех человек.

Также официально подтверждено, что в результате удара один дом разрушен, еще восемь повреждены.

Всего в области травмы получили шесть человек. На местах продолжают работать все профильные службы, которые ликвидируют последствия удара и оказывают помощь людям. Информация обновляется, — добавил Козицкий. Поделиться

Новую массированную атаку на Украину также прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.

Он обратил внимание на то, что враг использовал более 50 ракет и около 500 ударных дронов.