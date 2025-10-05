Атака РФ во Львовскую область — возросло количество погибших
Украина
Атака РФ во Львовскую область — возросло количество погибших

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Какие последствия атаки России на Львовщину
Читати українською

Согласно последним данным, в результате российского комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами по Львовской области погибли по меньшей мере четыре человека. Что важно понимать, все они из одной семьи.

Главные тезисы

  • На ужесточение террора уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
  • Известно об около 10 человек, пострадавших из-за атаки.

Какие последствия атаки России на Львовщину

С заявлением на этот счет выступил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в Лапаевке противник попал в жилую застройку — количество погибших возросло до четырех человек.

Также официально подтверждено, что в результате удара один дом разрушен, еще восемь повреждены.

Всего в области травмы получили шесть человек. На местах продолжают работать все профильные службы, которые ликвидируют последствия удара и оказывают помощь людям. Информация обновляется, — добавил Козицкий.

Новую массированную атаку на Украину также прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.

Он обратил внимание на то, что враг использовал более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области находились под ударом. По состоянию на данный момент известно около 10 человек, пострадавших из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

