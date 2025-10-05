Атака РФ на Львівщину — зросла кількість загиблих

Згідно з останніми даними, унаслідок російського комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами по Львівській області загинули щонайменше чотири людини. Що важливо розуміти, усі вони з однієї родини.

Які наслідки атаки Росії на Львівщину

З заявою з цього приводу виступив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у Лапаївці противник влучив у житлову забудову — кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Також офіційно підтверджено, що внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім — пошкоджені.

Загалом у області травми отримали шестеро людей. На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.Інформація оновлюється — додав Козицький. Поширити

Нова масовану атаку на Україну також прокоментував глава держави Володимир Зеленський.

Він звернув увагу на те, що ворог використав понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.