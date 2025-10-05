Атака РФ на Львівщину — зросла кількість загиблих
Атака РФ на Львівщину — зросла кількість загиблих

Максим Козицький / Львівська ОВА
Які наслідки атаки Росії на Львівщину

Згідно з останніми даними, унаслідок російського комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами по Львівській області загинули щонайменше чотири людини. Що важливо розуміти, усі вони з однієї родини.

Головні тези:

  • На посилення терору уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.
  •  Відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку.

Які наслідки атаки Росії на Львівщину

З заявою з цього приводу виступив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у Лапаївці противник влучив у житлову забудову — кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Також офіційно підтверджено, що внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім — пошкоджені.

Загалом у області травми отримали шестеро людей. На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.Інформація оновлюється — додав Козицький.

Нова масовану атаку на Україну також прокоментував глава держави Володимир Зеленський.

Він звернув увагу на те, що ворог використав понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом. Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

