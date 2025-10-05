Сили оборони уразили 2 пункти управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія український воїнів успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1320 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 188 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 5 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1115250 (+870) осіб
танків — 11230 (+4) од
бойових броньованих машин — 23299 (+1) од
артилерійських систем — 33446 (+18) од
РСЗВ — 1516 (+1) од
засоби ППО — 1222 (+0) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66863 (+320)
крилаті ракети — 3803 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 63433 (+35)
спеціальна техніка — 3971 (+0)
Вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.
