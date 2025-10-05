Сили оборони уразили 2 пункти управління армії РФ
Україна
Сили оборони уразили 2 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія український воїнів успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1320 день повномасштабної війни РФ проти України. 
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 188 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 5 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1115250 (+870) осіб

  • танків — 11230 (+4) од

  • бойових броньованих машин — 23299 (+1) од

  • артилерійських систем — 33446 (+18) од

  • РСЗВ — 1516 (+1) од

  • засоби ППО  — 1222 (+0) од

  • літаків  — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66863 (+320)

  • крилаті ракети — 3803 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63433 (+35)

  • спеціальна техніка — 3971 (+0)

Вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

