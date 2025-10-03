Інсайдери оцінили ймовірність надання Україні ракет Tomahawk
Інсайдери оцінили ймовірність надання Україні ракет Tomahawk

Україна навряд чи отримає Tomahawk
Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, постачання Україні ракет великої дальності Tomahawk 

наразі є "малоймовірним". Головна причина полягає в тому, що наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших важливих цілей.

Головні тези:

  • Команда Трампа сумнівається у доцільності цього кроку.
  • Україна може отримати інші види ракет з меншою дальністю.

Україна навряд чи отримає Tomahawk

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс офіційно підтвердив, що Білий дім дійсно розглядає прохання українського лідера Володимира Зеленського щодо надання ракет Tomahawk великої дальності, які можуть бити вглиб Росії, зокрема й дістати столиці Москви.

Нещодавно також стало відомо, що Штати передадуть Києву розвіддані про об'єкти енергетичної інфраструктури у глибині країни-агресорки.

Проблема полягає в тому, що команда Дональда Трампа досі сумнівається у доцільності постачання Україні дозвукових крилатих ракет Tomahawk, дальність польоту котрих сягає 2500 км.

Це вказує на те, що ухвалення цього рішення наразі малоймовірне.

Попри це, цілком можливо, Київ отримає інші види ракет з меншою дальністю дії.

Інсайдер зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам придбати іншу зброю великої дальності і поставити її Україні, але Tomahawk навряд чи будуть серед них.

