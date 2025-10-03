Інсайдери оцінили ймовірність надання Україні ракет Tomahawk

наразі є "малоймовірним". Головна причина полягає в тому, що наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших важливих цілей.

Україна навряд чи отримає Tomahawk

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс офіційно підтвердив, що Білий дім дійсно розглядає прохання українського лідера Володимира Зеленського щодо надання ракет Tomahawk великої дальності, які можуть бити вглиб Росії, зокрема й дістати столиці Москви.

Нещодавно також стало відомо, що Штати передадуть Києву розвіддані про об'єкти енергетичної інфраструктури у глибині країни-агресорки.

Проблема полягає в тому, що команда Дональда Трампа досі сумнівається у доцільності постачання Україні дозвукових крилатих ракет Tomahawk, дальність польоту котрих сягає 2500 км.

Це вказує на те, що ухвалення цього рішення наразі малоймовірне.

Попри це, цілком можливо, Київ отримає інші види ракет з меншою дальністю дії.