Ракетні удари по енергетиці Росії — США поділяться розвідданими з Україною

США передадуть Україні розвіддані для завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.
Головні тези:
- США готові допомогти Україні завдавати ракетні удари по енергетичних об'єктах у Росії.
- Це перший випадок, коли адміністрація Трампа надає таку допомогу Україні.
- Планується передача розвідданих для ефективних ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах та іншій інфраструктурі РФ.
США поділяться розвідданими з Україною для завдання ударів по РФ
За словами американських чиновників, президент США Дональд Трамп нещодавно дозволив розвідслужбам і Пентагону допомагати Києву в завданні ударів.
Крім того, офіційні особи США просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.
Чиновники зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Україні завдавати ударів ракетами великої дальності по енергетичних об'єктах, розташованих у глибині території РФ.
Причому йдеться про ті об'єкти, які розташовані далеко від кордону України, а мета ударів — позбавити Кремль доходів і нафти, які необхідні Росії для здійснення війни.
За словами ще одних представників адміністрації, США розглядають можливість постачань Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністью близько 800 кілометрів. Водночас рішення про те, що саме відправляти, поки що не ухвалено.
Видання знову додало, що розвіддані в поєднанні з більш потужною зброєю можуть мати набагато потужніший ефект, ніж попередні удари України по Росії. Вони завдадуть великої шкоди енергетиці РФ.
