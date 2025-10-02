Ракетные удары по энергетике России — США поделятся разведданными с Украиной

США передадут Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России.
Главные тезисы
- США помогут Украине в нанесении ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, передавая разведданные.
- Планируется использование разведданных для эффективных ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и другим объектам внутри России.
- Решение США помочь Украине наносить удары ракетами большой дальности по энергетическим объектам в глубине территории РФ вызывает обеспокоенность.
США поделятся разведданными с Украиной для нанесения ударов по РФ
По словам американских чиновников, президент США Дональд Трамп недавно разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов.
Кроме того, официальные лица США просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.
Чиновники отмечают, что это первый случай, когда администрация Трампа будет помогать Украине наносить удары ракетами большой дальности по энергетическим объектам, расположенным в глубине территории РФ.
Причем речь идет о тех объектах, расположенных далеко от границы Украины, а цель ударов — лишить Кремль доходов и нефти, которые необходимы России для осуществления войны.
По словам еще одних представителей администрации, США рассматривают возможность поставок Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 км. В то же время, решение о том, что именно отправлять, пока не принято.
Издание вновь добавило, что разведданные в сочетании с более мощным оружием могут иметь гораздо более мощный эффект, чем предыдущие удары Украины по России. Они нанесут большой вред энергетике РФ.
