Инсайдеры оценили вероятность предоставления Украине ракет Tomahawk
Дата публикации

Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, поставка Украине ракет большой дальности Tomahawk

сейчас "маловероятна". Главная причина заключается в том, что имеющиеся запасы этих ракет предназначены для ВМС США и других важных целей.

Главные тезисы

  • Команда Трампа сомневается в целесообразности этого шага.
  • Украина может получить другие виды ракет с меньшей дальностью.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс официально подтвердил, что Белый дом действительно рассматривает просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут бить вглубь России, в том числе и достать Москвы.

Недавно стало известно, что Штаты передадут Киеву разведданные об объектах энергетической инфраструктуры в глубине страны-агрессоры.

Проблема заключается в том, что команда Дональда Трампа до сих пор сомневается в целесообразности поставок Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет 2500 км.

Это указывает на то, что принятие этого решения маловероятно.

Несмотря на это, вполне возможно, что Киев получит другие виды ракет с меньшей дальностью действия.

Инсайдер отметил, что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам приобрести другое оружие большой дальности и поставить его Украине, но Tomahawk вряд ли будут среди них.

