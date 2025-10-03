Инсайдеры оценили вероятность предоставления Украине ракет Tomahawk

сейчас "маловероятна". Главная причина заключается в том, что имеющиеся запасы этих ракет предназначены для ВМС США и других важных целей.

Украина вряд ли получит Tomahawk

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс официально подтвердил, что Белый дом действительно рассматривает просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут бить вглубь России, в том числе и достать Москвы.

Недавно стало известно, что Штаты передадут Киеву разведданные об объектах энергетической инфраструктуры в глубине страны-агрессоры.

Проблема заключается в том, что команда Дональда Трампа до сих пор сомневается в целесообразности поставок Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет 2500 км.

Это указывает на то, что принятие этого решения маловероятно.

Несмотря на это, вполне возможно, что Киев получит другие виды ракет с меньшей дальностью действия.