Пентагон заключил оборонный контракт почти на 180 млн долл для США и Украины

Министерство войны США заключило контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму 179 млн долл. для поставки деталей летательных аппаратов для нужд США и Украины.
Главные тезисы
- Пентагон заключил контракт с Intuitive Research and Technology Corp. на 179 млн долл. для поставки деталей летательных аппаратов для США и Украины.
- Сделка предусматривает операции по финансированию и обслуживанию продаж военной техники за рубежом в 2024-2025 годах.
- Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт на сумму 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee.
Пентагон заказал оружия почти на 180 млн долл для США и Украины
Американская инженерно-аналитическая компания в области аэрокосмических технологий Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт минимум на 179 460 689 долларов.
Он заключен по схеме cost-plus-fixed-fee («затраты плюс фиксированное вознаграждение») на поставку «деталей для летательных аппаратов».
Дата завершения контракта указана 31 августа 2028 года, однако финансирование операций и обслуживание продаж военной техники за рубежом запланировано в 2024-2025 финансовом году.
