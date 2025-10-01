Пентагон заключил оборонный контракт почти на 180 млн долл для США и Украины
Пентагон заключил оборонный контракт почти на 180 млн долл для США и Украины

Пентагон
Читати українською
Источник:  Укринформ

Министерство войны США заключило контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму 179 млн долл. для поставки деталей летательных аппаратов для нужд США и Украины.

Пентагон заказал оружия почти на 180 млн долл для США и Украины

Американская инженерно-аналитическая компания в области аэрокосмических технологий Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт минимум на 179 460 689 долларов.

Он заключен по схеме cost-plus-fixed-fee («затраты плюс фиксированное вознаграждение») на поставку «деталей для летательных аппаратов».

Дата завершения контракта указана 31 августа 2028 года, однако финансирование операций и обслуживание продаж военной техники за рубежом запланировано в 2024-2025 финансовом году.

Среди заказчиков по этому контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.

