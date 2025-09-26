Пентагон экстренно созывает сотни генералов — что происходит

Глава Минобороны США Пит Гегсет созвал высших военных руководителей на необычную встречу. По предварительным данным, она должна пройти в начале следующей недели. Журналисты обращают внимание, что это произойдет перед тем, как правительство США может прекратить работу из-за финансового спора между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.
Главные тезисы
- Цель встречи на базе морской пехоты в Виргинии до сих пор официально не раскрыта.
- Вполне возможно, что она связана с будущей Национальной оборонной стратегией США.
Что задумал глава Пентагона
Что важно понимать, официально Минобороны США до сих пор не раскрывало причину, по которой глава ведомства созывает сотни генералов и адмиралов вооруженных сил США на базу морской пехоты в Виргинии.
Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс также отказались объяснить журналистам, что на самом деле происходит.
По словам Венса, во встрече "нет ничего необычного".
Журналисты обратили внимание на то, что экстренная встреча созывается накануне последнего дня финансового года и перед возможным "шатдауном".
Что важно понимать, 19 сентября Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов, а Дональд Трамп не исключил возможности "шатдауна".
Тем не менее, один из инсайдеров уверяет, что встреча посвящена предстоящей Национальной оборонной стратегии.
