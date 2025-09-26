Пентагон экстренно созывает сотни генералов — что происходит

Глава Минобороны США Пит Гегсет созвал высших военных руководителей на необычную встречу. По предварительным данным, она должна пройти в начале следующей недели. Журналисты обращают внимание, что это произойдет перед тем, как правительство США может прекратить работу из-за финансового спора между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

Что задумал глава Пентагона

Что важно понимать, официально Минобороны США до сих пор не раскрывало причину, по которой глава ведомства созывает сотни генералов и адмиралов вооруженных сил США на базу морской пехоты в Виргинии.

Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс также отказались объяснить журналистам, что на самом деле происходит.

Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое, — пожаловался глава Белого дома. Поделиться

По словам Венса, во встрече "нет ничего необычного".

И я думаю, удивительно, что вы, люди, сделали из этого такую великую историю, — заявил он. Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что экстренная встреча созывается накануне последнего дня финансового года и перед возможным "шатдауном".

Что важно понимать, 19 сентября Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов, а Дональд Трамп не исключил возможности "шатдауна".

Тем не менее, один из инсайдеров уверяет, что встреча посвящена предстоящей Национальной оборонной стратегии.