Пентагон екстрено скликає сотні генералів — що відбувається

Очільник Міноборони СШАПіт Гегсет скликав вищих військових керівників на незвичайну зустріч. За попередніми даними, вона повинна відбутися на початку наступного тижня. Журналісти звертають увагу, що це станеться перед тим, як уряд США може припинити роботу через фінансову суперечку між президентом Дональдом Трампом і демократами в Конгресі.
Головні тези:
- Мета зустрічі на базі морської піхоти у Вірджинії досі офіційно не розкрита.
- Цілком можливо, вона пов'язана з майбутньою Національною оборонною стратегією США.
Що замислив глава Пентагона
Що важливо розуміти, офіційно Міноборони США досі не розкривало причину, через яку глава відомства скликає сотні генералів і адміралів збройних сил США на базу морської піхоти у Вірджинії.
Американський лідер Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс також відмовилися пояснити журналістам, що насправді відбувається.
За словами Венса, у зустрічі "немає нічого незвичайного”.
Журналісти звернули увагу на те, що екстрена зустріч скликається напередодні останнього дня фінансового року і перед можливим "шатдауном".
Що важливо розуміти, 19 вересня Сенат не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування державних органів, а Дональд Трамп не відкинув можливості "шатдауну".
Попри це, один з інсайдерів запевняє, що зустріч присвячена майбутній Національній оборонній стратегії.
