Пентагон екстрено скликає сотні генералів — що відбувається

Очільник Міноборони СШАПіт Гегсет скликав вищих військових керівників на незвичайну зустріч. За попередніми даними, вона повинна відбутися на початку наступного тижня. Журналісти звертають увагу, що це станеться перед тим, як уряд США може припинити роботу через фінансову суперечку між президентом Дональдом Трампом і демократами в Конгресі.

Що замислив глава Пентагона

Що важливо розуміти, офіційно Міноборони США досі не розкривало причину, через яку глава відомства скликає сотні генералів і адміралів збройних сил США на базу морської піхоти у Вірджинії.

Американський лідер Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс також відмовилися пояснити журналістам, що насправді відбувається.

Чому це така велика справа? Ви поводитеся так, ніби це щось погане, — поскаржився очільник Білого дому. Поширити

За словами Венса, у зустрічі "немає нічого незвичайного”.

І я думаю, що дивно, що ви, люди, зробили з цього таку велику історію, — заявив він. Поширити

Журналісти звернули увагу на те, що екстрена зустріч скликається напередодні останнього дня фінансового року і перед можливим "шатдауном".

Що важливо розуміти, 19 вересня Сенат не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування державних органів, а Дональд Трамп не відкинув можливості "шатдауну".

Попри це, один з інсайдерів запевняє, що зустріч присвячена майбутній Національній оборонній стратегії.