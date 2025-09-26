Пентагон екстрено скликає сотні генералів — що відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

Пентагон екстрено скликає сотні генералів — що відбувається

Що замислив глава Пентагона
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Очільник Міноборони СШАПіт Гегсет скликав вищих військових керівників на незвичайну зустріч. За попередніми даними, вона повинна відбутися на початку наступного тижня. Журналісти звертають увагу, що це станеться перед тим, як уряд США може припинити роботу через фінансову суперечку між президентом Дональдом Трампом і демократами в Конгресі.

Головні тези:

  • Мета зустрічі на базі морської піхоти у Вірджинії досі офіційно не розкрита.
  • Цілком можливо, вона пов'язана з майбутньою Національною оборонною стратегією США.

Що замислив глава Пентагона

Що важливо розуміти, офіційно Міноборони США досі не розкривало причину, через яку глава відомства скликає сотні генералів і адміралів збройних сил США на базу морської піхоти у Вірджинії.

Американський лідер Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс також відмовилися пояснити журналістам, що насправді відбувається.

Чому це така велика справа? Ви поводитеся так, ніби це щось погане, — поскаржився очільник Білого дому.

За словами Венса, у зустрічі "немає нічого незвичайного”.

І я думаю, що дивно, що ви, люди, зробили з цього таку велику історію, — заявив він.

Журналісти звернули увагу на те, що екстрена зустріч скликається напередодні останнього дня фінансового року і перед можливим "шатдауном".

Що важливо розуміти, 19 вересня Сенат не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування державних органів, а Дональд Трамп не відкинув можливості "шатдауну".

Попри це, один з інсайдерів запевняє, що зустріч присвячена майбутній Національній оборонній стратегії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп доручив Пентагону поновити стримування Китаю та РФ — що це означає
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон лютує та обурюється через нове рішення Трампа
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Золотий купол". Пентагон завершив розробку плану космічної системи протиракетної оборони
Пентагон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?