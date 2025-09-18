"Золотой купол". Пентагон завершил разработку плана космической системы противоракетной обороны

Пентагон завершил разработку плана космической системы противоракетной обороны "Золотой купол", но отказывается раскрывать ее масштабы и стоимость.

Пентагон завершил разработку "Золотого купола"

Пентагон объявил о завершении разработки амбициозного плана противоракетной обороны "Золотой купол" под руководством генерала Космических сил Майкла Гетлайна.

Целью нового формата является расширение количества и сложности угроз, которые США могут преодолеть, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.

При этом Пентагон пока не раскрывает никаких подробностей о масштабах и расходах программы "Золотой купол", ссылаясь на вопросы безопасности. Единственно, что известно, что стоимость проекта, вероятно, будет значительной.

Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что реализация программы может стоить около 175 млрд дол.

В то же время, внепартийное Бюджетное управление Конгресса оценивает, что только сеть космических перехватчиков может обойтись США в 542 млрд долл. в течение следующих 20 лет.

Спикер Пентагона отметил, что программа "очень дорогая, но критически важная", ведь позволит США отражать сложные угрозы из космоса. Поделиться

Критики подчеркивают, что реализация проекта будет масштабным техническим вызовом, ведь ракеты-перехватчики в космосе до сих пор не размещали. Аналитик Тодд Гаррисон подчеркивает, что даже незначительные изменения в параметрах системы могут увеличить расходы на сотни миллиардов долларов.

Программа "Золотой купол" рискует стать одним из самых амбициозных и противоречивых оборонных проектов США последних лет, объединив новейшие технологии и колоссальные финансовые риски.

План предусматривает вывод на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых аппаратов с лазерным или ракетным оружием для перехвата целей. По данным Reuters, сеть может включать в себя от 400 до 1000 наблюдательных спутников и около 200 боевых, предназначенных для уничтожения ракет в полете.