Пентагон уклав оборонний контракт на майже 180 млн дол для США та України
Світ
Дата публікації

Пентагон
Джерело:  Укрінформ

Міністерство війни США уклало контракт із компанією Intuitive Research and Technology Corp. на суму 179 млн дол для постачання деталей літальних апаратів для потреб США та України.

Головні тези:

  • Пентагон уклав оборонний контракт з Intuitive Research and Technology Corp. на суму 179 млн дол.
  • Контракт передбачає постачання деталей для літальних апаратів для США та України.
  • Операції з обслуговування та фінансування продажів військової техніки за кордоном заплановані на 2024-2025 роки.

Американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт мінімум на 179 460 689 доларів.

Його укладено за схемою cost-plus-fixed-fee («витрати плюс фіксована винагорода») на постачання «деталей для літальних апаратів».

Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.

Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.

Трамп
"Золотий купол". Пентагон завершив розробку плану космічної системи протиракетної оборони
Пентагон
