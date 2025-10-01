Пентагон уклав оборонний контракт на майже 180 млн дол для США та України

Міністерство війни США уклало контракт із компанією Intuitive Research and Technology Corp. на суму 179 млн дол для постачання деталей літальних апаратів для потреб США та України.
Головні тези:
- Пентагон уклав оборонний контракт з Intuitive Research and Technology Corp. на суму 179 млн дол.
- Контракт передбачає постачання деталей для літальних апаратів для США та України.
- Операції з обслуговування та фінансування продажів військової техніки за кордоном заплановані на 2024-2025 роки.
Пентагон замовив зброї на майже 180 млн дол для США та України
Американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт мінімум на 179 460 689 доларів.
Його укладено за схемою cost-plus-fixed-fee («витрати плюс фіксована винагорода») на постачання «деталей для літальних апаратів».
Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.
