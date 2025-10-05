Силы обороны поразили 2 пункта управления армии РФ
Силы обороны поразили 2 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 5 октября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

  • Начался 1320-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 188 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 5 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.25 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1115250 (+870) человек

  • танков — 11230 (+4) ед

  • боевых бронированных машин — 23299 (+1) ед

  • артиллерийских систем — 33446 (+18) ед

  • РСЗО — 1516 (+1) ед

  • средства ПВО — 1222 (+0) ед

  • самолетов — 427 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66863 (+320)

  • крылатые ракеты — 3803 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63433 (+35)

  • специальная техника — 3971 (+0)

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, произвел 4373 обстрела, в том числе 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5857 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Степное, Красная Криница Запорожской области.

