Силы обороны поразили 2 пункта управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1320-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 188 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 5 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.25 ориентировочно составили
личного состава — около 1115250 (+870) человек
танков — 11230 (+4) ед
боевых бронированных машин — 23299 (+1) ед
артиллерийских систем — 33446 (+18) ед
РСЗО — 1516 (+1) ед
средства ПВО — 1222 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 66863 (+320)
крылатые ракеты — 3803 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63433 (+35)
специальная техника — 3971 (+0)
Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, произвел 4373 обстрела, в том числе 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5857 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Степное, Красная Криница Запорожской области.
