Кремлевский военкор намекнул на поражение России в войне против Украины
Путинский пропагандисты признал, что Россия проигрывает войну
Источник:  УНИАН

Известный пропутинский пропагандист и военный корреспондент Юрий Котенок неожиданно начал жаловаться, что Россия уже провалила так называемую "СВО" (так власти РФ цинично называют войну против Украины - ред.), ведь не смогла реализовать ни одну из начальных целей даже за три с половиной года.

Главные тезисы

  • Котенок подчеркивает, что даже захват Донецкой области может отнять у России несколько лет.
  • Он добавил, что армия РФ попала в тупик на фронте.

Котенок обращает внимание на то, что страна-агрессорка не смогла реализовать ни "денацификацию", ни "демилитаризацию" Украины.

Более того, он жалуется, что армия РФ сейчас находится в тупике на поле боя.

По убеждению кремлевского военкора, даже на полный захват Донецкой области оккупанты могут потратить еще несколько лет.

Пропагандист больше не скрывает от россиян, что ситуация выглядит тупиковой.

По приблизительным подсчетам, если мы такими же темпами будем продвигаться по укрепрайонам, ломая оборону противника, то мы будем идти годами... — жалуется Котенок.

Несмотря на то, что ранее военкор активно поддерживал захватническую войну Путина против Украины, уже сейчас он понял, что Россия близка к поражению.

У нас прошло три с половиной года с тех пор, как мы проводим "специальную военную операцию". Как мы приблизились к реализации собственных целей? Честно говоря, мы в начале большого пути, несмотря на потери и разрушения, — жалуется пропагандист.

