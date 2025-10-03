Кремлевский военкор намекнул на поражение России в войне против Украины

Известный пропутинский пропагандист и военный корреспондент Юрий Котенок неожиданно начал жаловаться, что Россия уже провалила так называемую "СВО" (так власти РФ цинично называют войну против Украины - ред.), ведь не смогла реализовать ни одну из начальных целей даже за три с половиной года.
Главные тезисы
- Котенок подчеркивает, что даже захват Донецкой области может отнять у России несколько лет.
- Он добавил, что армия РФ попала в тупик на фронте.
Путинский пропагандисты признал, что Россия проигрывает войну
Котенок обращает внимание на то, что страна-агрессорка не смогла реализовать ни "денацификацию", ни "демилитаризацию" Украины.
Более того, он жалуется, что армия РФ сейчас находится в тупике на поле боя.
По убеждению кремлевского военкора, даже на полный захват Донецкой области оккупанты могут потратить еще несколько лет.
Пропагандист больше не скрывает от россиян, что ситуация выглядит тупиковой.
Несмотря на то, что ранее военкор активно поддерживал захватническую войну Путина против Украины, уже сейчас он понял, что Россия близка к поражению.
