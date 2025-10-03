Эксперт прогнозирует переломный момент в войне России против Украины

Политический обозреватель The Times Майкл Эванс проанализировал последние события на международной арене и пришел к выводу, что в скором времени Украина может получить достаточно козырей, чтобы переломить ход войны против России в свою пользу. Ключевую роль в этом процессе может сыграть президента США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" может стать мощным инструментом для уничтожения режима Путина.
- Также это позволит остановить военную экономику РФ.
Украина может победить Россию
Майкл Эванс обращает внимание на то, что Трамп решил помочь Украине нанести удары по ключевым энергетическим объектам на территории России с помощью дальнобойного оружия.
По убеждению эксперта, если это все-таки произойдет, то потенциально нанесет катастрофический ущерб военной экономике РФ.
Все еще существует вероятность того, что Белый дом согласует предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования.
Именно они могут стать для команды Владимира Зеленского сверхмощным инструментом уничтожения режима Путина.
Кремль не может игнорировать тот факт, что зависит от продажи нефти и природного газа таким странам как Китай, Индия и Турция.
Именно средства от сбыта “черного золота” дают возможность Путину финансировать войну против Украины.
