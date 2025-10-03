Эксперт прогнозирует переломный момент в войне России против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Эксперт прогнозирует переломный момент в войне России против Украины

Украина может победить Россию
Читати українською
Источник:  The Times

Политический обозреватель The Times Майкл Эванс проанализировал последние события на международной арене и пришел к выводу, что в скором времени Украина может получить достаточно козырей, чтобы переломить ход войны против России в свою пользу. Ключевую роль в этом процессе может сыграть президента США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" может стать мощным инструментом для уничтожения режима Путина.
  • Также это позволит остановить военную экономику РФ.

Украина может победить Россию

Майкл Эванс обращает внимание на то, что Трамп решил помочь Украине нанести удары по ключевым энергетическим объектам на территории России с помощью дальнобойного оружия.

По убеждению эксперта, если это все-таки произойдет, то потенциально нанесет катастрофический ущерб военной экономике РФ.

Все еще существует вероятность того, что Белый дом согласует предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования.

Именно они могут стать для команды Владимира Зеленского сверхмощным инструментом уничтожения режима Путина.

Поскольку дальность полета этих ракет составляет около 2400 километров, Киев располагает одной из самых успешных в Америке систем боевого оружия, способной достичь Москвы с любой точки Украины, — предполагает эксперт.

Кремль не может игнорировать тот факт, что зависит от продажи нефти и природного газа таким странам как Китай, Индия и Турция.

Именно средства от сбыта “черного золота” дают возможность Путину финансировать войну против Украины.

И решение Трампа предоставить Киеву разведданные для контроля над российской энергетической инфраструктурой станет серьезным ударом для Москвы и может убедить Путина искать мирное урегулирование, чтобы спасти свою военную экономику от краха, — считает Майкл Эванс.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдеры оценили вероятность предоставления Украине ракет Tomahawk
Украина вряд ли получит Tomahawk
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила сразу 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 октября 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Украины и США по оружию заморожены — что произошло
Украина может пострадать из-за шатдауна в США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?