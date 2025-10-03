Эксперт прогнозирует переломный момент в войне России против Украины

Политический обозреватель The Times Майкл Эванс проанализировал последние события на международной арене и пришел к выводу, что в скором времени Украина может получить достаточно козырей, чтобы переломить ход войны против России в свою пользу. Ключевую роль в этом процессе может сыграть президента США Дональд Трамп.

Украина может победить Россию

Майкл Эванс обращает внимание на то, что Трамп решил помочь Украине нанести удары по ключевым энергетическим объектам на территории России с помощью дальнобойного оружия.

По убеждению эксперта, если это все-таки произойдет, то потенциально нанесет катастрофический ущерб военной экономике РФ.

Все еще существует вероятность того, что Белый дом согласует предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования.

Именно они могут стать для команды Владимира Зеленского сверхмощным инструментом уничтожения режима Путина.

Поскольку дальность полета этих ракет составляет около 2400 километров, Киев располагает одной из самых успешных в Америке систем боевого оружия, способной достичь Москвы с любой точки Украины, — предполагает эксперт. Поделиться

Кремль не может игнорировать тот факт, что зависит от продажи нефти и природного газа таким странам как Китай, Индия и Турция.

Именно средства от сбыта “черного золота” дают возможность Путину финансировать войну против Украины.