Переговоры Украины и США по оружию заморожены — что произошло

Как удалось узнать изданию The Telegraph, переговоры официальных Киева и Вашингтона о поставках оружия были приостановлены из-за шатдауна правительства США. Что важно понимать, сам процесс снабжения важного для ВСУ вооружения оказался под угрозой срыва.
Главные тезисы
- Сотни тысяч американских федеральных служащих отправлены в отпуск.
- Этот шатдаун может длиться гораздо дольше предыдущих.
Украина может пострадать из-за шатдауна в США
Согласно данным инсайдеров, переговоры между Украиной и США по военной помощи и сотрудничеству в сфере дронов были поставлены на паузу.
Главная причина заключается в том, что американское правительство прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету.
На фоне последних событий сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, а значит, их встречи с членами команды Владимира Зеленского были отменены.
По словам инсайдеров, все это может привести к серьезным задержкам поставок ВСУ американского оружия.
Украина никак не может повлиять на то, что прямо сейчас происходит в США.
Более того, указано, что этот шатдаун может длиться гораздо дольше, чем предыдущие.
