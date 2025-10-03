Переговоры Украины и США по оружию заморожены — что произошло
Украина может пострадать из-за шатдауна в США
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать изданию The Telegraph, переговоры официальных Киева и Вашингтона о поставках оружия были приостановлены из-за шатдауна правительства США. Что важно понимать, сам процесс снабжения важного для ВСУ вооружения оказался под угрозой срыва.

  • Сотни тысяч американских федеральных служащих отправлены в отпуск.
  • Этот шатдаун может длиться гораздо дольше предыдущих.

Согласно данным инсайдеров, переговоры между Украиной и США по военной помощи и сотрудничеству в сфере дронов были поставлены на паузу.

Главная причина заключается в том, что американское правительство прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету.

На фоне последних событий сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, а значит, их встречи с членами команды Владимира Зеленского были отменены.

По словам инсайдеров, все это может привести к серьезным задержкам поставок ВСУ американского оружия.

Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за прекращения работы, — утверждают анонимные источники.

Украина никак не может повлиять на то, что прямо сейчас происходит в США.

Более того, указано, что этот шатдаун может длиться гораздо дольше, чем предыдущие.

Потери армии РФ по состоянию на 3 октября 2025 года

