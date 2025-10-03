Переговори України та США щодо зброї заморожені — що сталося
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори України та США щодо зброї заморожені — що сталося

Зеленський
Джерело:  The Telegraph

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, перемовини офіційних Києва та Вашингтона про постачання зброї були призупинені через шатдаун уряду США. Що важливо розуміти, сам процес постачання важливого для ЗСУ озброєння опинився під загрозою зриву.

Головні тези:

  • Сотні тисяч американських федеральних службовців відправлені у відпустку.
  • Цей шатдаун може тривати набагато довше, ніж попередні.

Україна може постраждати через шатдаун в США

Згідно з даними інсайдерів, переговори між Україною та США щодо військової допомоги та співпраці у сфері дронів були поставлені на паузу.

Головна причина полягає в тому, що американський уряд припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету.

На тлі останніх подій сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, а це означає, що їхні зустрічі з членами команди Володимира Зеленського були скасовані.

За словами інсайдерів, все це може призвести до серйозних затримок постачання ЗСУ американської зброї.

Усі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи, — стверджують анонімні джерела.

Україна жодним чином не може вплинути на те, що просто зараз відбувається в США.

Ба більше, вказано, що цей шатдаун може тривати набагато довше, ніж попередні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уже припустився головної помилки у війні проти України
Путін не прорахував усі свої ходи та їхні наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Інсайдери оцінили ймовірність надання Україні ракет Tomahawk
Україна навряд чи отримає Tomahawk
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила одразу 4 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?