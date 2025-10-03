Переговори України та США щодо зброї заморожені — що сталося

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, перемовини офіційних Києва та Вашингтона про постачання зброї були призупинені через шатдаун уряду США. Що важливо розуміти, сам процес постачання важливого для ЗСУ озброєння опинився під загрозою зриву.

Україна може постраждати через шатдаун в США

Згідно з даними інсайдерів, переговори між Україною та США щодо військової допомоги та співпраці у сфері дронів були поставлені на паузу.

Головна причина полягає в тому, що американський уряд припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету.

На тлі останніх подій сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, а це означає, що їхні зустрічі з членами команди Володимира Зеленського були скасовані.

За словами інсайдерів, все це може призвести до серйозних затримок постачання ЗСУ американської зброї.

Усі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи, — стверджують анонімні джерела. Поширити

Україна жодним чином не може вплинути на те, що просто зараз відбувається в США.