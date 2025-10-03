Україна уразила одразу 4 райони зосередження армії РФ
Україна уразила одразу 4 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували чотири райони зосередження особового складу противника. Загалом вдалося знищити понад 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Головні тези:

  • Почався 1318 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 3 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1113430 (+970) осіб

  • танків — 11225 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23297 (+1) од

  • артилерійських систем — 33413 (+13) од

  • РСЗВ  — 1514 (+1) од

  • засоби ППО — 1222 (+0) од

  • літаків — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66093 (+273)

  • крилаті ракети — 3793 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63325 (+44)

  • спеціальна техніка — 3970 (+0)

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

За словами українських воїнів, йдеться про артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка.

