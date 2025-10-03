Украина поразила сразу 4 района сосредоточения армии РФ
Украина поразила сразу 4 района сосредоточения армии РФ

Потери армии РФ по состоянию на 3 октября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава противника. В общей сложности удалось уничтожить более 300 единиц вооружения и военной техники врага.

  • Начался 1318 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 3 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1113430 (+970) человек

  • танков — 11225 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23297 (+1) ед

  • артиллерийских систем — 33413 (+13) ед

  • РСЗО — 1514 (+1) ед

  • средства ПВО — 1222 (+0) ед

  • самолетов — 427 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66093 (+273)

  • крылатые ракеты — 3793 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63325 (+44)

  • специальная техника — 3970 (+0)

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

По словам украинских воинов, речь идет об артсистемах, РСЗО, средствах ПВО, БПЛА ОТР, крылатых ракетах, автомобильном транспорте и спецтехнике.

