Украина поразила сразу 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава противника. В общей сложности удалось уничтожить более 300 единиц вооружения и военной техники врага.
Главные тезисы
- Начался 1318 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 3 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1113430 (+970) человек
танков — 11225 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23297 (+1) ед
артиллерийских систем — 33413 (+13) ед
РСЗО — 1514 (+1) ед
средства ПВО — 1222 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 66093 (+273)
крылатые ракеты — 3793 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63325 (+44)
специальная техника — 3970 (+0)
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника.
По словам украинских воинов, речь идет об артсистемах, РСЗО, средствах ПВО, БПЛА ОТР, крылатых ракетах, автомобильном транспорте и спецтехнике.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-