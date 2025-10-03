Експерт прогнозує переломний момент у війні Росії проти України

Політичний оглядач The Times Майкл Еванс проаналізував останні події на міжнародній арені та дійшов висновку, що незабаром Україна може отримати достатньо козирів, щоб переломити хід війни проти Росії на свою користь. Ключову роль у цьому процесі може відіграти президента США Дональд Трамп.

Україна може перемогти Росію

Майкл Еванс звертає увагу на те, що Трамп вирішив допомогти Україні завдати ударів по ключових енергетичних об'єктах на території Росії за допомогою далекобійної зброї.

На переконання експерта, якщо це все-таки станеться, то потенційно завдасть катастрофічної шкоди військовій економіці РФ.

Все ще існує ймовірність того, що Білий дім погодить надання Україні крилатих ракет "Томагавк" наземного базування.

Саме вони можуть стати для команди Володимира Зеленського надпотужним інструментом знищення режиму Путіна.

Оскільки дальність польоту цих ракет становить близько 2400 кілометрів, Київ матиме в своєму розпорядженні одну з найуспішніших в Америці систем бойової зброї, здатну досягти Москви з будь-якої точки України, — припускає експерт. Поширити

Кремль не може ігнорувати той факт, що залежить від продажу нафти і природного газу таким країнам, як Китай, Індія і Туреччина.

Саме кошти від збуту “чорного золота” дають можливість Путіну фінансувати війну проти України.