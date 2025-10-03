Кремлівський воєнкор натякнув на поразку Росії у війні проти України

Відомий пропутінський пропагандист та воєнний кореспондент Юрій Котьонок неочікувано почав скаржитися, що Росія уже провалила так звану "СВО"( так влада РФ цинічно називає війну проти України - ред.), адже не змогла реалізувати жодну з початкових цілей навіть за три з половиною роки.

Путінський пропагандисти визнав, що Росія програє війну

Котьонок звертає увагу на те, що країна-агресорка не змогла реалізувати ані "денацифікацію", ані "демілітаризацію" України.

Ба більше, він бідкається, що армія РФ наразі знаходиться глухому куті на полі бою.

На переконання кремлівського воєнкора, навіть на повне захоплення Донецької області окупанти можуть витрати ще кілька років.

Пропагандист більше не приховує від росіян, що наразі ситуація виглядає тупиковою.

За приблизними підрахунками, якщо ми такими ж темпами будемо просуватися по укріпрайонах, ламаючи оборону противника, то ми будемо йти роками... — бідкається Котьонок. Поширити

Попри те, що раніше воєнкор активно підтримував загарбницьку війну Путіна проти України, уже зараз він зрозумів, що Росія близька до поразки: