Кремлівський воєнкор натякнув на поразку Росії у війні проти України
Кремлівський воєнкор натякнув на поразку Росії у війні проти України

Путінський пропагандисти визнав, що Росія програє війну
Джерело:  УНІАН

Відомий пропутінський пропагандист та воєнний кореспондент Юрій Котьонок неочікувано почав скаржитися, що Росія уже провалила так звану "СВО"( так влада РФ цинічно називає війну проти України - ред.), адже не змогла реалізувати жодну з початкових цілей навіть за три з половиною роки.

Головні тези:

  • Котьонок підкреслює, що навіть захоплення Донецької області може забрати у Росії кілька років.
  • Він додав, що армія РФ потрапила у глухий кут на фронті.

Путінський пропагандисти визнав, що Росія програє війну

Котьонок звертає увагу на те, що країна-агресорка не змогла реалізувати ані "денацифікацію", ані "демілітаризацію" України.

Ба більше, він бідкається, що армія РФ наразі знаходиться глухому куті на полі бою.

На переконання кремлівського воєнкора, навіть на повне захоплення Донецької області окупанти можуть витрати ще кілька років.

Пропагандист більше не приховує від росіян, що наразі ситуація виглядає тупиковою.

За приблизними підрахунками, якщо ми такими ж темпами будемо просуватися по укріпрайонах, ламаючи оборону противника, то ми будемо йти роками... — бідкається Котьонок.

Попри те, що раніше воєнкор активно підтримував загарбницьку війну Путіна проти України, уже зараз він зрозумів, що Росія близька до поразки:

У нас пройшло три з половиною роки з того часу, як ми проводимо "спеціальну військову операцію". Наскільки ми наблизились до реалізації своїх цілей? Відверто кажучи, ми на початку великого шляху, попри втрати та руйнування, — скаржиться пропагандист.

