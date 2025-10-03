У Росії горить один з найбільших НПЗ "Орскнафтооргсинтез" — відео
У Росії горить один з найбільших НПЗ "Орскнафтооргсинтез" — відео

Вдень 3 жовтня українські ударні дрони атакують один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що має назву “Орскнафтооргсинтез”. На НПЗ уже почалася пожежа.

  • Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів.
  • Наразі на місці удару працюють російські військові.

Один з найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки знаходиться в Оренбурзькій області.

А це означає, що українським ударними дронам цього разу довелося подолати відстань у близько 1400 км.

Що важливо розуміти, "Орскнафтооргсинтез" — один з провідних нафтопереробних заводів Росії, який розпочав свою роботу ще в далекому 1935 році.

Він розташований у місті Орську (Оренбурзька область).

На даний момент входить до структури АТ «Фортеінвест», одного з ключових підприємств у промисловому блоці групи «САФМАР» підприємця Михайла Гуцерієва.

Декілька основних виробничих потужностей: близько 6,0-6,6 мільйонів тонн сирої нафти в рік — це проектна або максимальна потужність.

Фактична переробка може бути меншою за максимально можливу: наприклад, за даними за 2023-й, оброблено близько 4,5 млн тонн.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів: моторні бензини (класи 4 і 5), дизельне паливо (літнє/зимове), авіаційний керосин, мазут, дорожній/будівельний бітум, масла.

