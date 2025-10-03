Росія атакувала Харківщину — загинули 13 тисяч свійських тварин

Уночі 3 жовтня внаслідок російської атаки на сільгосппідприємство у Новоселівці загинули 13 тисяч голів худоби. Як повідомив глава Нововодолазької громади Олександр Єсін, окупант завдали удару по агрофірмі приблизно 20 “Шахедами”.

Тварини продовжують гинути внаслідок російських атак

Як зазначив очільник Нововодолазької громади Олександр Єсін, перші вибухи пролунали у селі Новоселівці близько 01:15 3 жовтня.

Під ударом російських загарбників опинився свинокомплекс, в якому знаходилися 15 тисяч голів худоби.

Єсін повідомив журналістам, що близько 13 тисяч свиней загинули, живими на фермі залишилися близько 10% тварин.

На території фермерського господарства було близько 10 старих бетонних свинарників, ще з радянських часів. Били цілеспрямовано по свинарниках — по деяких з них безпілотники ударили тричі. З 10 свинарників 8 повністю вигоріли, — розповів голова громади.

Друга хвиля російських дронів накрила свинокомплекс за півтори-дві години.

Олександр Єсін підрахував, що загалом росіяни вдарили по фермерському господарству близько 20 "Шахедів".

Насправді ворожих безпілотників летіло ще більше, однак частину з них знищили сили ППО.

Окрім того, наголошується, що під час евакуації з території агрофірми постраждав охоронець — пошкодив ногу, поки звідти біг.