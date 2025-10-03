Росія атакувала Харківщину — загинули 13 тисяч свійських тварин
Росія атакувала Харківщину — загинули 13 тисяч свійських тварин

Тварини продовжують гинути внаслідок російських атак
Джерело:  Суспільне

Уночі 3 жовтня внаслідок російської атаки на сільгосппідприємство у Новоселівці загинули 13 тисяч голів худоби. Як повідомив глава Нововодолазької громади Олександр Єсін, окупант завдали удару по агрофірмі приблизно 20 “Шахедами”.

Головні тези:

  • Внаслідок російської атаки постраждав охоронець підприємства.
  • Значну частину дронів, що летіли на фермерське господарство, збили сили ППО.

Тварини продовжують гинути внаслідок російських атак

Як зазначив очільник Нововодолазької громади Олександр Єсін, перші вибухи пролунали у селі Новоселівці близько 01:15 3 жовтня.

Під ударом російських загарбників опинився свинокомплекс, в якому знаходилися 15 тисяч голів худоби.

Єсін повідомив журналістам, що близько 13 тисяч свиней загинули, живими на фермі залишилися близько 10% тварин.

На території фермерського господарства було близько 10 старих бетонних свинарників, ще з радянських часів. Били цілеспрямовано по свинарниках — по деяких з них безпілотники ударили тричі. З 10 свинарників 8 повністю вигоріли, — розповів голова громади.

Друга хвиля російських дронів накрила свинокомплекс за півтори-дві години.

Олександр Єсін підрахував, що загалом росіяни вдарили по фермерському господарству близько 20 "Шахедів".

Насправді ворожих безпілотників летіло ще більше, однак частину з них знищили сили ППО.

Окрім того, наголошується, що під час евакуації з території агрофірми постраждав охоронець — пошкодив ногу, поки звідти біг.

На місці йому надали медичну допомогу. Постраждалих більше немає, — розповів Єсін.

