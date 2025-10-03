Росія атакувала Харківщину — загинули 13 тисяч свійських тварин

Уночі 3 жовтня внаслідок російської атаки на сільгосппідприємство у Новоселівці загинули 13 тисяч голів худоби. Як повідомив глава Нововодолазької громади Олександр Єсін, окупант завдали удару по агрофірмі приблизно 20 “Шахедами”.
Головні тези:
- Внаслідок російської атаки постраждав охоронець підприємства.
- Значну частину дронів, що летіли на фермерське господарство, збили сили ППО.
Тварини продовжують гинути внаслідок російських атак
Як зазначив очільник Нововодолазької громади Олександр Єсін, перші вибухи пролунали у селі Новоселівці близько 01:15 3 жовтня.
Під ударом російських загарбників опинився свинокомплекс, в якому знаходилися 15 тисяч голів худоби.
Єсін повідомив журналістам, що близько 13 тисяч свиней загинули, живими на фермі залишилися близько 10% тварин.
Друга хвиля російських дронів накрила свинокомплекс за півтори-дві години.
Олександр Єсін підрахував, що загалом росіяни вдарили по фермерському господарству близько 20 "Шахедів".
Насправді ворожих безпілотників летіло ще більше, однак частину з них знищили сили ППО.
Окрім того, наголошується, що під час евакуації з території агрофірми постраждав охоронець — пошкодив ногу, поки звідти біг.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-