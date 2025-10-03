Россия атаковала Харьковщину — погибли 13 тысяч животных

Ночью 3 октября в результате российской атаки на сельхозпредприятие в Новоселовке погибли 13 тысяч голов скота. Как сообщил глава Нововодолажской общины Александр Есин, оккупант нанесли удар по агрофирме примерно 20 "Шахедами".

Животные продолжают погибать в результате российских атак

Как отметил глава Нововодолажской общины Александр Есин, первые взрывы прогремели в селе Новоселовцы около 01:15 3 октября.

Под ударом российских захватчиков оказался свинокомплекс, в котором находилось 15 тысяч голов скота.

Есин сообщил журналистам, что около 13 тысяч свиней погибли, в живых на ферме остались около 10% животных.

На территории фермерского хозяйства было около 10 старых бетонных свинарников еще с советских времен. Били целенаправленно по свинарникам — по некоторым из них беспилотники ударили трижды. Из 10 свинарников 8 полностью выгорели, — рассказал председатель общины. Поделиться

Вторая волна российских дронов накрыла свинокомплекс через полтора-два часа.

Александр Есин подсчитал, что всего россияне ударили по фермерскому хозяйству около 20 "Шахедами".

На самом деле вражеских беспилотников летело еще больше, однако часть из них уничтожили силы ПВО.

Кроме того, указано, что во время эвакуации с территории агрофирмы пострадал охранник — повредил ногу, пока оттуда бежал.