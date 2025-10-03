РФ атаковала Украину 35 ракетами и 381 дроном — обезврежено 320 целей
РФ атаковала Украину 35 ракетами и 381 дроном — обезврежено 320 целей

В течение ночи 2 и 3 октября российские захватчики наносили комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Что важно понимать, в общей сложности речь шла о 416 средствах воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях.
  • Также произошло падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Как отработала ПВО 2-3 октября

В этот раз российские оккупанты использовали для атаки:

  • 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

  • 21 крылатую ракету Искандер-К;

  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основное направление удара — объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:

  • 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

  • 12 крылатых ракет Искандер-К;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

