РФ атаковала Украину 35 ракетами и 381 дроном — обезврежено 320 целей

В течение ночи 2 и 3 октября российские захватчики наносили комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Что важно понимать, в общей сложности речь шла о 416 средствах воздушного нападения.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях.
- Также произошло падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Как отработала ПВО 2-3 октября
В этот раз российские оккупанты использовали для атаки:
381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;
7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
21 крылатую ракету Искандер-К;
7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:
303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
12 крылатых ракет Искандер-К;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
