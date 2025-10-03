РФ атакувала Україну 35 ракетами й 381 дроном — знешкоджено 320 цілей
Україна
РФ атакувала Україну 35 ракетами й 381 дроном — знешкоджено 320 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 2-3 жовтня
Протягом ночі 2 та 3 жовтня російські загарбники завдавали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Що важливо розуміти, загалом йшлося про 416 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях.
  • Також відбулося падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Як відпрацювала ППО 2-3 жовтня

Цього разу російські окупанти використали для атаки:

  • 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 21 крилату ракету Іскандер-К;

  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару — об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

  • 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 12 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

