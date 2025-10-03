РФ атакувала Україну 35 ракетами й 381 дроном — знешкоджено 320 цілей

Протягом ночі 2 та 3 жовтня російські загарбники завдавали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Що важливо розуміти, загалом йшлося про 416 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях.
- Також відбулося падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Як відпрацювала ППО 2-3 жовтня
Цього разу російські окупанти використали для атаки:
381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;
7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
21 крилату ракету Іскандер-К;
7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:
303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
12 крилатих ракет Іскандер-К;
5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
