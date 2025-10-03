НАТО усиливает давление на Грецию для помощи Украине

Союзники Киева в НАТО пытаются склонить Грецию к оказанию Украине действительно существенной военной помощи. В первую очередь речь идет о продаже части истребителей Mirage 2000-5.
Главные тезисы
- США, Франция и страны Восточной Европы проводят с Грецией секретные переговоры.
- Главной проблемой является нежелание Афин делиться современным военным вооружением.
Греция оказалась под давлением
Как сообщает издание Kathimerini, официальные Афины испытывают давление со стороны США, Франции и стран Восточной Европы.
Именно эти союзники Украины активно добиваются того, чтобы вклад Греции был не символичным, как вот предоставление устаревшего вооружения, а реальным в виде современных самолетов.
Главная проблема заключается в том, что Афины не желают делиться высокотехнологичным вооружением.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день на вооружении Греции находится 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых прекратится в 2027 году.
Если официальные Афины все же согласятся, то сначала истребители выкупят США, Франция, Германия, Чехия и Эстония.
Только после этого их передадут Силам обороны Украины.
Согласно данным инсайдеров, Эстония особенно заинтересована в такой схеме.
