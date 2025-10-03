НАТО усиливает давление на Грецию для помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО усиливает давление на Грецию для помощи Украине

Греция оказалась под давлением
Читати українською
Источник:  online.ua

Союзники Киева в НАТО пытаются склонить Грецию к оказанию Украине действительно существенной военной помощи. В первую очередь речь идет о продаже части истребителей Mirage 2000-5.

Главные тезисы

  • США, Франция и страны Восточной Европы проводят с Грецией секретные переговоры.
  • Главной проблемой является нежелание Афин делиться современным военным вооружением.

Греция оказалась под давлением

Как сообщает издание Kathimerini, официальные Афины испытывают давление со стороны США, Франции и стран Восточной Европы.

Именно эти союзники Украины активно добиваются того, чтобы вклад Греции был не символичным, как вот предоставление устаревшего вооружения, а реальным в виде современных самолетов.

Главная проблема заключается в том, что Афины не желают делиться высокотехнологичным вооружением.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день на вооружении Греции находится 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых прекратится в 2027 году.

Хотя страна уже купила 24 современных Rafale у Франции и планирует заказать еще, переговоры по продаже Mirage другим государствам (в частности, Индии и балканским странам) зашли в тупик.

Если официальные Афины все же согласятся, то сначала истребители выкупят США, Франция, Германия, Чехия и Эстония.

Только после этого их передадут Силам обороны Украины.

Согласно данным инсайдеров, Эстония особенно заинтересована в такой схеме.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Украины и США по оружию заморожены — что произошло
Украина может пострадать из-за шатдауна в США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперт прогнозирует переломный момент в войне России против Украины
Украина может победить Россию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?