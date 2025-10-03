НАТО усиливает давление на Грецию для помощи Украине

Союзники Киева в НАТО пытаются склонить Грецию к оказанию Украине действительно существенной военной помощи. В первую очередь речь идет о продаже части истребителей Mirage 2000-5.

Греция оказалась под давлением

Как сообщает издание Kathimerini, официальные Афины испытывают давление со стороны США, Франции и стран Восточной Европы.

Именно эти союзники Украины активно добиваются того, чтобы вклад Греции был не символичным, как вот предоставление устаревшего вооружения, а реальным в виде современных самолетов.

Главная проблема заключается в том, что Афины не желают делиться высокотехнологичным вооружением.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день на вооружении Греции находится 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых прекратится в 2027 году.

Хотя страна уже купила 24 современных Rafale у Франции и планирует заказать еще, переговоры по продаже Mirage другим государствам (в частности, Индии и балканским странам) зашли в тупик. Поделиться

Если официальные Афины все же согласятся, то сначала истребители выкупят США, Франция, Германия, Чехия и Эстония.

Только после этого их передадут Силам обороны Украины.

Согласно данным инсайдеров, Эстония особенно заинтересована в такой схеме.