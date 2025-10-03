НАТО посилює тиск на Грецію задля допомоги Україні

Союзники Києва в НАТО намагаються схилити Грецію до надання Україні дійсно суттєвої військової допомоги. Насамперед йдеться про продаж частини винищувачів Mirage 2000-5.
Головні тези:
- США, Франція та країни Східної Європи проводять з Грецією таємні переговори.
- Головною проблемою є небажання Афін ділитися сучасним військовим озброєнням.
Греція опинилася під тиском
Як повідомляє видання Kathimerini, офіційні Афіни відчувають тиск з боку США, Франції та країн Східної Європи.
Саме ці союзники України активно добиваються того, щоб внесок Греції був не символічним, як надання застарілого озброєння, а реальним — у вигляді сучасних літаків.
Головна проблема полягає в тому, що Афіни не бажають ділитися високотехнологічним озброєнням.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні на озброєнні Греції перебуває 25 винищувачів Mirage 2000-5, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році.
Якщо офіційні Афіни все-таки згодяться, то спочатку винищувачі викуплять США, Франція, Німеччина та менші союзники, до прикладу, Чехія та Естонія.
Лише після цього їх передадуть Силам оборони України.
Згідно з даними інсайдерів, Естонія особливо зацікавлена в такій схемі.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-