НАТО посилює тиск на Грецію задля допомоги Україні

Союзники Києва в НАТО намагаються схилити Грецію до надання Україні дійсно суттєвої військової допомоги. Насамперед йдеться про продаж частини винищувачів Mirage 2000-5.

Греція опинилася під тиском

Як повідомляє видання Kathimerini, офіційні Афіни відчувають тиск з боку США, Франції та країн Східної Європи.

Саме ці союзники України активно добиваються того, щоб внесок Греції був не символічним, як надання застарілого озброєння, а реальним — у вигляді сучасних літаків.

Головна проблема полягає в тому, що Афіни не бажають ділитися високотехнологічним озброєнням.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні на озброєнні Греції перебуває 25 винищувачів Mirage 2000-5, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році.

Хоча країна вже купила 24 сучасні Rafale у Франції та планує замовити ще, переговори щодо продажу Mirage іншим державам (зокрема Індії та балканським країнам) зайшли в глухий кут.

Якщо офіційні Афіни все-таки згодяться, то спочатку винищувачі викуплять США, Франція, Німеччина та менші союзники, до прикладу, Чехія та Естонія.

Лише після цього їх передадуть Силам оборони України.

Згідно з даними інсайдерів, Естонія особливо зацікавлена в такій схемі.