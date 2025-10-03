В России горит один из крупнейших НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" — видео

Днем 3 октября украинские ударные дроны атакуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России под названием "Орскнефтеоргсинтез". На НПЗ уже начался пожар.

Горит российский "Орскнефтеоргсинтез"

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки находится в Оренбургской области.

А это значит, что украинским ударным дронам на этот раз пришлось преодолеть расстояние около 1400 км.

Что важно понимать, "Орскнефтеоргсинтез" — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, начавший свою работу еще в далеком 1935 году.

Он расположен в городе Орск (Оренбургская область).

В настоящее время входит в структуру АО «Фортеинвест», одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева.

Несколько основных производственных мощностей: около 6,0-6,6 миллионов тонн сырой нефти в год — это проектная или максимальная мощность.

Фактическая переработка может быть меньше максимально возможной: например, по данным за 2023 год, обработано около 4,5 млн тонн.

Завод производит широкий спектр нефтепродуктов: моторные бензины (классы 4 и 5), дизельное топливо (летнее/зимнее), авиационный керосин, мазут, дорожный/строительный битум, масла.