В России горит один из крупнейших НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России горит один из крупнейших НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" — видео

Горит российский "Орскнефтеоргсинтез"
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Днем 3 октября украинские ударные дроны атакуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России под названием "Орскнефтеоргсинтез". На НПЗ уже начался пожар.

Главные тезисы

  • Завод производит широкий спектр нефтепродуктов.
  • В настоящее время на месте удара работают российские военные.

Горит российский "Орскнефтеоргсинтез"

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки находится в Оренбургской области.

А это значит, что украинским ударным дронам на этот раз пришлось преодолеть расстояние около 1400 км.

Что важно понимать, "Орскнефтеоргсинтез" — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, начавший свою работу еще в далеком 1935 году.

Он расположен в городе Орск (Оренбургская область).

В настоящее время входит в структуру АО «Фортеинвест», одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева.

Несколько основных производственных мощностей: около 6,0-6,6 миллионов тонн сырой нефти в год — это проектная или максимальная мощность.

Фактическая переработка может быть меньше максимально возможной: например, по данным за 2023 год, обработано около 4,5 млн тонн.

Завод производит широкий спектр нефтепродуктов: моторные бензины (классы 4 и 5), дизельное топливо (летнее/зимнее), авиационный керосин, мазут, дорожный/строительный битум, масла.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 35 ракетами и 381 дроном — обезврежено 320 целей
Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 2-3 октября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьковщину — погибли 13 тысяч животных
Животные продолжают погибать в результате российских атак

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?