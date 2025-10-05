Россия массированно обстреляла Львов и Запорожье — бушуют масштабные пожары

В течение ночи 5 октября российские захватчики совершали комбинированное воздушное нападение на разные регионы Украины. По состоянию на утро больше всего пострадали Львов и Запорожье. Известно о по меньшей мере 3 погибших.

Последствия атак России на Львов и Запорожье

Около 05:00 во Львове раздалась серия взрывов во время массированной атаки российских ударных БпЛА.

Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты. Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы небезопасен! — сообщил мэр города Андрей Садовый. Поделиться

В 07:00 стало известно, что во Львов также начали лететь российские ракеты.

После этого часть города осталась без света, в частности, Рясне и Левандовка.

Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. Андрей Садовый Мэр Львова

Впоследствии мэр сообщил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow.

Предварительно информации о пострадавших нет.

Садовый обратил внимание на то, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.

Около 09.00 общественный транспорт начал выходить на рейс. Возможны незначительные задержки.

Также ночью 5 октября российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы.

Сейчас известно о по меньшей мере 10 попаданиях — в городе начались перебои с электро- и водоснабжением. Враг снова попал в жилые дома.

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, один человек погиб и по меньшей мере девять получили ранения.

В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла, по меньшей мере четыре человека ранены. Среди пострадавших — 16-летняя девушка. Медики оказывают всем необходимую помощь. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

По состоянию на утро стало известно, что пострадали девять человек.