Россия массированно обстреляла Львов и Запорожье — бушуют масштабные пожары
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Львов и Запорожье — бушуют масштабные пожары

ДСНС Украины
Последствия атак России на Львов и Запорожье
Read in English
Читати українською

В течение ночи 5 октября российские захватчики совершали комбинированное воздушное нападение на разные регионы Украины. По состоянию на утро больше всего пострадали Львов и Запорожье. Известно о по меньшей мере 3 погибших.

Главные тезисы

  • В Запорожье обесточено более 73 тысяч абонентов.
  • Во Львове бушует сразу несколько пожаров. Погибли 2 человека.

Последствия атак России на Львов и Запорожье

Около 05:00 во Львове раздалась серия взрывов во время массированной атаки российских ударных БпЛА.

Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты. Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы небезопасен! — сообщил мэр города Андрей Садовый.

В 07:00 стало известно, что во Львов также начали лететь российские ракеты.

После этого часть города осталась без света, в частности, Рясне и Левандовка.

Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

Мэр Львова

Впоследствии мэр сообщил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow.

Предварительно информации о пострадавших нет.

Садовый обратил внимание на то, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.

Около 09.00 общественный транспорт начал выходить на рейс. Возможны незначительные задержки.

Также ночью 5 октября российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы.

Сейчас известно о по меньшей мере 10 попаданиях — в городе начались перебои с электро- и водоснабжением. Враг снова попал в жилые дома.

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, один человек погиб и по меньшей мере девять получили ранения.

В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла, по меньшей мере четыре человека ранены. Среди пострадавших — 16-летняя девушка. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

По состоянию на утро стало известно, что пострадали девять человек.

Более того, указано, что 73 тысячи человек остались без электричества.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц объявил о завершении эпохи мира в Германии
Мерц выступил с важным предупреждением
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдеры оценили вероятность предоставления Украине ракет Tomahawk
Украина вряд ли получит Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперт прогнозирует переломный момент в войне России против Украины
Украина может победить Россию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?