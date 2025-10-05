Россия массированно обстреляла Львов и Запорожье — бушуют масштабные пожары

В течение ночи 5 октября российские захватчики совершали комбинированное воздушное нападение на разные регионы Украины. По состоянию на утро больше всего пострадали Львов и Запорожье. Известно о по меньшей мере 3 погибших.
Главные тезисы
- В Запорожье обесточено более 73 тысяч абонентов.
- Во Львове бушует сразу несколько пожаров. Погибли 2 человека.
Последствия атак России на Львов и Запорожье
Около 05:00 во Львове раздалась серия взрывов во время массированной атаки российских ударных БпЛА.
В 07:00 стало известно, что во Львов также начали лететь российские ракеты.
После этого часть города осталась без света, в частности, Рясне и Левандовка.
Впоследствии мэр сообщил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow.
Предварительно информации о пострадавших нет.
Садовый обратил внимание на то, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.
Около 09.00 общественный транспорт начал выходить на рейс. Возможны незначительные задержки.
Также ночью 5 октября российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы.
Сейчас известно о по меньшей мере 10 попаданиях — в городе начались перебои с электро- и водоснабжением. Враг снова попал в жилые дома.
Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, один человек погиб и по меньшей мере девять получили ранения.
По состоянию на утро стало известно, что пострадали девять человек.
Более того, указано, что 73 тысячи человек остались без электричества.
