Росія масовано обстріляла Львів та Запоріжжя — вирують масштабні пожежі

Протягом ночі 5 жовтня російські загарбники здійснювали комбінований повітряний напад на різні регіони України. Станом на ранок найбільше постраждали Львів та Запоріжжя. Відомо про щонайменше 3 загиблих.
Головні тези:
- У Запоріжжі знеструмлено понад 73 тисячі абонентів.
- У Львові вирує одразу кілька пожеж. Загинули 2 цивільних.
Наслідки атак Росії на Львів та Запоріжжя
Близько 05:00 у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських ударних БпЛА.
О 07:00 стало відомо, що на Львів також почали летіти російські ракети.
Після цього частина міста залишилася без світла, зокрема Рясне та Левандівка.
Згодом міський голова повідомив, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow.
Попередньо, інформації про постраждалих немає.
Садовий звернув увагу на те, що це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової.
Близько 09:00 громадський транспорт почав виходити на рейс. Можливі незначні затримки.
Також уночі 5 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби.
Наразі відомо про щонайменше 10 влучань — у місті почалися перебої з електро- та водопостачанням. Ворог знову поцілив в житлові будинки.
Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, одна людина загинула і щонайменше девʼятеро отримали поранення.
Станом на ранок стало відомо, що постраждали дев'ятеро людей.
Ба більше вказано, що 73 тисячі людей залишилися без електрики.
