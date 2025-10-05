Росія масовано обстріляла Львів та Запоріжжя — вирують масштабні пожежі

Протягом ночі 5 жовтня російські загарбники здійснювали комбінований повітряний напад на різні регіони України. Станом на ранок найбільше постраждали Львів та Запоріжжя. Відомо про щонайменше 3 загиблих.

Наслідки атак Росії на Львів та Запоріжжя

Близько 05:00 у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських ударних БпЛА.

Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути. Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний! — повідомив мер міста Андрій Садовий. Поширити

О 07:00 стало відомо, що на Львів також почали летіти російські ракети.

Після цього частина міста залишилася без світла, зокрема Рясне та Левандівка.

Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Андрій Садовий Мер Львова

Згодом міський голова повідомив, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow.

Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Садовий звернув увагу на те, що це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової.

Близько 09:00 громадський транспорт почав виходити на рейс. Можливі незначні затримки.

Також уночі 5 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби.

Наразі відомо про щонайменше 10 влучань — у місті почалися перебої з електро- та водопостачанням. Ворог знову поцілив в житлові будинки.

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, одна людина загинула і щонайменше девʼятеро отримали поранення.

Внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю одна жінка загинула, щонайменше четверо людей поранені. Серед постраждалих 16-річна дівчина. Медики надають усім необхідну допомогу. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

Станом на ранок стало відомо, що постраждали дев'ятеро людей.