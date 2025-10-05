Туреччина прогнозує прорив у завершенні війни РФ проти України
Туреччина прогнозує прорив у завершенні війни РФ проти України

Фідан
Read in English
Джерело:  online.ua

На переконання шефа турецької дипломатії Хакана Фідана, уже за кілька місяців у процесі врегулювання війни Росії проти України може відбутися прорив. Глава МЗС Туреччини стверджує, що контури потенційної мирної угоди стають чіткішими, попри загострення ситуації на фронті.

Головні тези:

  • Дипломат заявив, що поки Україна та Росія не можуть домовитися щодо Донецької області.
  • На його думку, уже незабаром все зміниться.

Туреччина вірить, що Київ та Москва зможуть домовитися

Як вважає турецький дипломат, доленосним поштовхом для переговорного процесу стала зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Фідан також офіційно підтвердив, що під час цих переговорів у центрі уваги були дійсно дуже важливі питання.

Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі, — пояснив глава МЗС Туреччини.

За його словами, офіційна Анкара паралельно продовжує переговори з усіма сторонами — Києвом, Москвою, Вашингтоном та Брюсселем.

Шеф турецької дипломатії запевняє, що посилення бойових дій на фронті — це не ознака поразки дипломатії, а класична військова стратегія обох сторін перед майбутніми мирними переговорами.

Станом на сьогодні Україна та Росії не можуть домовитися щодо майбутнього Донецької області, однак незабаром це може змінитися.

Через кілька місяців може відбутися прорив, — вважає Фідан.

