Турция прогнозирует прорыв в завершении войны РФ против Украины

По мнению шефа турецкой дипломатии Хакана Фидана, уже через несколько месяцев в процессе урегулирования войны России против Украины может произойти прорыв. Глава МИД Турции утверждает, что контуры потенциального мирного соглашения становятся более четкими, несмотря на обострение ситуации на фронте.
Главные тезисы
- Дипломат заявил, что пока Украина и Россия не могут договориться по Донецкой области.
- По его мнению, уже скоро все изменится.
Турция верит, что Киев и Москва смогут договориться
Как считает турецкий дипломат, судьбоносным толчком для переговорного процесса стала встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Фидан также официально подтвердил, что во время этих переговоров в центре внимания были действительно очень важные вопросы.
По его словам, официальная Анкара параллельно продолжает переговоры со всеми сторонами — Киевом, Москвой, Вашингтоном и Брюсселем.
Шеф турецкой дипломатии уверяет, что усиление боевых действий на фронте — это не признак поражения дипломатии, а классическая военная стратегия обеих сторон перед предстоящими мирными переговорами.
По состоянию на сегодняшний день Украина и России не могут договориться о будущем Донецкой области, однако вскоре это может измениться.
