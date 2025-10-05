Турция прогнозирует прорыв в завершении войны РФ против Украины

По мнению шефа турецкой дипломатии Хакана Фидана, уже через несколько месяцев в процессе урегулирования войны России против Украины может произойти прорыв. Глава МИД Турции утверждает, что контуры потенциального мирного соглашения становятся более четкими, несмотря на обострение ситуации на фронте.

Турция верит, что Киев и Москва смогут договориться

Как считает турецкий дипломат, судьбоносным толчком для переговорного процесса стала встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Фидан также официально подтвердил, что во время этих переговоров в центре внимания были действительно очень важные вопросы.

Российская сторона четко и ясно изложила Трампу свои условия по перемирию. Трамп потом обсудил это с президентом Украины и европейскими лидерами... Были обсуждены, какие вопросы можно продвинуть дальше, — объяснил глава МИД Турции. Поделиться

По его словам, официальная Анкара параллельно продолжает переговоры со всеми сторонами — Киевом, Москвой, Вашингтоном и Брюсселем.

Шеф турецкой дипломатии уверяет, что усиление боевых действий на фронте — это не признак поражения дипломатии, а классическая военная стратегия обеих сторон перед предстоящими мирными переговорами.

По состоянию на сегодняшний день Украина и России не могут договориться о будущем Донецкой области, однако вскоре это может измениться.