Турция прогнозирует прорыв в завершении войны РФ против Украины
Дата публикации

Турция прогнозирует прорыв в завершении войны РФ против Украины

Турция верит, что Киев и Москва смогут договориться
Источник:  online.ua

По мнению шефа турецкой дипломатии Хакана Фидана, уже через несколько месяцев в процессе урегулирования войны России против Украины может произойти прорыв. Глава МИД Турции утверждает, что контуры потенциального мирного соглашения становятся более четкими, несмотря на обострение ситуации на фронте.

Главные тезисы

  • Дипломат заявил, что пока Украина и Россия не могут договориться по Донецкой области.
  • По его мнению, уже скоро все изменится.

Турция верит, что Киев и Москва смогут договориться

Как считает турецкий дипломат, судьбоносным толчком для переговорного процесса стала встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Фидан также официально подтвердил, что во время этих переговоров в центре внимания были действительно очень важные вопросы.

Российская сторона четко и ясно изложила Трампу свои условия по перемирию. Трамп потом обсудил это с президентом Украины и европейскими лидерами... Были обсуждены, какие вопросы можно продвинуть дальше, — объяснил глава МИД Турции.

По его словам, официальная Анкара параллельно продолжает переговоры со всеми сторонами — Киевом, Москвой, Вашингтоном и Брюсселем.

Шеф турецкой дипломатии уверяет, что усиление боевых действий на фронте — это не признак поражения дипломатии, а классическая военная стратегия обеих сторон перед предстоящими мирными переговорами.

По состоянию на сегодняшний день Украина и России не могут договориться о будущем Донецкой области, однако вскоре это может измениться.

Через несколько месяцев может произойти прорыв, — считает Фидан.

