Що відбувається на Дніпропетровщині — пояснення військового

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко офіційно підтвердив, що російські окупанти активно використовують тактику "тисячі порізів" у Дніпропетровській області. Ворог це робить, оскільки немає достатньо сили для повноцінного наступу та прориву.

Як розвиваються бойові дії на Дніпропетровщині

За словами Івана Тимочка, на цій ділянці фронту специфічний ландшафт та географічні умови, тому ворогу досі не вдалося сформувати концентрацію військ. Відповідно у хід пішла тактика "тисяча порізів".

Армія РФ намагається засилати свої підрозділи у тил українських військ.

Не вступати в бій на передових позиціях, а саме в тили для того, щоб там закріплятися і діяти за принципом ракової метастази — заходити в здоровий організм і там розростатися. Малими групами, без залучення бронетехніки, — пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко не приховує, що така тактика ворога є причиною серйозного навантаження на українську логістику, а також заважає процесам переміщення.