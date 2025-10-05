Що відбувається на Дніпропетровщині — пояснення військового

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко офіційно підтвердив, що російські окупанти активно використовують тактику "тисячі порізів" у Дніпропетровській області. Ворог це робить, оскільки немає достатньо сили для повноцінного наступу та прориву.
Головні тези:
- Російські окупанти досі намагаються створити ілюзію своєї присутності в регіоні.
- Де-факто усі загарбники, які просочують в область, знищуються того ж дня.
Як розвиваються бойові дії на Дніпропетровщині
За словами Івана Тимочка, на цій ділянці фронту специфічний ландшафт та географічні умови, тому ворогу досі не вдалося сформувати концентрацію військ. Відповідно у хід пішла тактика "тисяча порізів".
Армія РФ намагається засилати свої підрозділи у тил українських військ.
Тимочко не приховує, що така тактика ворога є причиною серйозного навантаження на українську логістику, а також заважає процесам переміщення.
На тлі останніх подій загострилася необхідність приглядатися до тилів, відсікати ворожі групи та локально їх знищувати.
